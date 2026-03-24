Rakennusala apeana: merkkejä paremmasta ei näy

Rakennusalalla suhdannekäännettä saadaan edelleen odottaa, ennakoi alan työnantajajärjestö Rakennusteollisuus (RT). Tiistaina julkaistussa suhdannekatsauksessaan järjestö arvioi, ettei elpyminen ala vielä tänä keväänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viime vuonna ja tämän vuoden alussa kasvu on jäänyt rakennustuotannossa toteutumatta, ja uusien Iran-sotatoimien takia käänteen todennäköisyys on pienentynyt, katsauksessa todetaan.

Viime vuonna asuntorakentamisen uudet aloitukset jäivät noin 16 200 asuntoon. Määrä on jäänyt jo useana vuotena alle 20 000 asuntoon, kun pitkän aikavälin tarve olisi 31 000-35 000 asuntoa vuodessa.

Rakennusteollisuus ennakoi, että tänä vuonna aloitusmäärät laskevat edelleen ja jäävät ensi vuonna ennalleen historiallisen matalalle tasolle. Tälle vuodelle uusia aloituksia ennakoidaan 15 000.

VAPAARAHOITTEISTEN asuntojen kysyntää tukee tällä hetkellä korkojen ja inflaation lasku, kuluttajien ansiokehitys, väestönkasvu sekä muuttoliike.

Asunnon ostamista hillitsevät taas työttömyysriski, asuntovarallisuuden lasku, huoli korkojen noususta sekä rahoituksen saatavuus.

RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo tiedotteessa, että vanhojen asuntojen hinnat ovat laskeneet edelleen ja hintaero uusiin asuntoihin on kasvanut.

- Kotitaloudet ovat korostetun varovaisia, eivätkä sijoittajien tuotto-odotukset vuokramarkkinoilla täyty.

Lisäksi rakentamiskustannukset ovat pysyneet korkealla ja rahoituksen saatavuus on kiristynyt.

- Asuinrakentamisen taloudellinen yhtälö pysyy yhä hyvin vaikeana eikä tue tarjontaa, Vihmo toteaa.

Myös muussa talorakentamisessa lasku on jatkunut usean vuoden ajan.

TOIMITILOJEN markkinoilla on kuitenkin nähtävissä parempia näkymiä täksi vuodeksi, koska datakeskukset, puhtaan siirtymän hankkeet sekä investoinnit puolustuskiinteistöihin ajavat kasvua.

Korjausrakentamisen kehitys on ollut tällä vuosikymmenellä poikkeuksellisen heikkoa, mutta se kääntyi viime vuoden lopulla hienoiseen kasvuun.