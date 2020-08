Rakennusliitto: ”Kaikki palkansaajat pitää saada ansiosidonnaisen turvan piiriin”

Rakennusliitto tukee palkansaajakeskusjärjestö SAK:n tavoitteita ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseksi.

– Kaikki palkansaajat pitää saada ansiosidonnaisen turvan piiriin. Vahva ja riittävän suuriin yksiköihin perustuva työttömyyskassajärjestelmä tarjoaa hyvän pohjan turvan kehittämiselle, Rakennusliiton hallitus linjaa tiedotteessaan.

Liiton mielestä muutoksissa on varmistettava ansioturvan riittävä taso. Alimpia työttömyyspäivärahoja on korotettava ja karensseja on muutettava kohtuullisemmiksi.

Rakennusliitto painottaa, että työssäoloehdon ja sovitellun päivärahan määräytymisen tulee jatkossa perustua työajan sijasta tuloihin.

– Se yksinkertaistaa etuuden hakemista ja kannustaa ottamaan vastaan myös lyhytaikaista työtä. Korvausprosessi helpottuu ja automaatio mahdollistuu, mikä tuo työttömyysturvan käsittelyyn nopeutta ja säästöjä.

Rakennusliitto näkee nykyisessä työttömyysturvan karenssijärjestelmässä ongelmia.

– Se rankaisee työtöntä ankarasti virheistä, joiden syy löytyy usein monimutkaisesta järjestelmästä, ei työttömästä henkilöstä. Karenssit ovat kohtuuttoman pitkiä. Karenssia on uudistettava niin, että työttömälle annetaan oikeus korjata mahdollinen virhe rangaistuksetta.

Liiton mielestä työttömyysturvan lisäpäiväoikeus on edelleen säilytettävä, jotta ikääntyneiden työttömien toimeentulo voidaan turvata. Ikääntyneiden työttömien nopeaa uudelleen työllistymistä on tuettava kaikin mahdollisin keinoin.

– Työttömyysturvaa on uudistettava osana sosiaaliturvan kokonaisuutta yhteistyössä valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen kesken. Asian vaatima selvitys- ja tutkimustyö on syytä käynnistää pikaisesti.