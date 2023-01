Rakennusliitto: Ukrainalaisia työntekijöitä käytetty törkeästi hyväksi – ”Tämä ylittää kaikki rajat”

Tampereen jättimäisellä työmaalla on ilmennyt törkeä ukrainalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö, Rakennusliitto kertoo. Harmaa talous on sen mukaan naamioitu hyväntekeväisyydeksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rakennusliitto kertoo tiedotteessaan, että sen työmaatarkastuksessa Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on paljastunut on paljastunut laaja työperäinen hyväksikäyttö.

Työmaan johto ei liiton mukaan tiedä, kenen palveluksessa työmaalla työskentelevät kolmansien maiden kansalaiset ovat.

– Ukrainalaisia sotapakolaisia on siirretty ns. kevytyrittäjiksi, joille maksetaan alle puolet asianmukaisesta laskutuksesta. Työmaan johdon mukaan ukrainalaiset on Suomeen välittänyt ”latvialainen hyväntekeväisyysjärjestö, Rakennusliitto toteaa.

Liitto kertoo, että todellisuudessa kyseessä on työvoimaa vuokraava latvialainen yritys SIA UNA R.

– Työmaalla vallitsi jopa epätietoisuus siitä, kenen palveluksessa kyseiset työntekijät ovat. Työmaan johdolla ja työntekijöillä oli eri tieto siitä, kuka maksaa työntekijöiden palkat, Rakennusliiton sopimusalavastaava Toni Malmström toteaa tiedotteessa.

KOKENEILLE raudoittajille maksetaan liiton mukaan Sulkavuoren työmaalla alle puolet summasta, joka mahdollistaisi aidon yrittäjänä työskentelemisen. Palkkalaskelmien mukaan työntekijöille maksetaan noin 14 euron palkkaa, josta vähennetään muun muassa palvelumaksua 5 prosenttia ja ns. kevytyrittäjiltä peritään työnantajan 1,34 prosentin sairasvakuutusmaksu ja 45 euroa tilikaudessa tapaturmavakuutusmaksua.

Yrittäjästatuksella toimineilta on liiton mukaan peritty myös yrittäjän eläkemaksuja, vaikka heidän ansionsa eivät ole ylittäneet YEL-rajaa. Nettopalkka jää kokeneilla työntekijöillä kymmenen euron tuntumaan.

RAKENNUSLIITON toimitsijoiden tarkastuskäynnillä paljastui, että tammikuun puolessa välissä työntekijöille oli maksettu vasta marraskuun palkkoja. He työskentelivät arkipäivisin kymmenen tuntia ja lauantaisin kuusi tuntia.

– Ukrainalaiset työntekijät tiesivät olevansa yrittäjäroolissa, mutta eivät tienneet, mitä se käytännössä tarkoittaa. Työmaatarkastuksessa ilmeni epäselvyyksiä myös muiden ulkomaalaisten työntekijöiden työluvissa.

Sulkavuoren seudullinen jätevedenpuhdistamo on kuuden Pirkanmaan kunnan yhteinen jättihanke Tampereen Sulkavuoressa. Puhdistamon pitäisi valmistua vuonna 2025. Työmaan pääurakoitsijoina toimii työyhteenliittymä Kreate ja rakennusyhtiö Aki Hyrkkönen Oy.

– Ulkomaisen työvoiman, tässä tapauksessa ukrainalaisten sotapakolaisten, riiston naamioiminen hyväntekeväisyydeksi ylittää kaikki rajat. Kyse on harmaasta taloudesta ja ihmisten hyväksikäytöstä. On selvää, että työmaan pääurakoitsija kantaa raskaan vastuun verovaroilla rahoitettavan julkisen rakennustyömaan tavasta kohdella työvoimaa, Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen korostaa.

KREATE OY:N ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Sulkavuori vastaa tiedotteessa Rakennusliiton epäilyihin, joiden mukaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakassa alihankkijoiden kumppaneina toimineiden yritysten palkanmaksussa olisi epäselvyyksiä.

Työyhteenliittymä painottaa, ettei kumpikaan osapuoli hyväksy lainsäädännön tai työehtosopimusten vastaista toimintaa.

Rakennusliitto on pyytänyt asianosaisilta alihankkijoilta lisäselvityksiä niitä vaativissa kysymyksissä.

– Selvitystyö on vielä kesken, joten haluamme antaa asiaan liittyville yrityksille työrauhan asian selvittämiseksi. Ryhdymme mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksen tulosten perusteella. Jokaisella on oikeus asianmukaiseen korvaukseen tehdystä työstä. Pääurakoitsijana meille on tärkeää toimia suoraselkäisesti ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin nopeasti, toteaa TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru.

Työyhteenliittyma kertoo noudattaneensa lakeja, säädöksiä ja työehtosopimuksia, eikä sen laatimissa sopimuksissa tai toiminnassa ole löytynyt huomautettavaa.

– TYL Sulkavuori on omalla toiminnallaan edistänyt pyydettyjen selvitysten tekemistä ja edellyttää alihankkijoiltaan nopeaa reagointia asian selvittämiseksi.