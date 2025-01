Rallin MM-sarja alkaa Monte Carlossa – paluun tekevä Kalle Rovanperä: ”Kyse on siitä, kuka oppii nopeiten”

Rallin MM-sarjan 53. kausi käynnistyy tänä iltana perinteisellä 93. kerran ajettavalla Monte Carlon rallilla. Pertti Knuuttila

Uusi kausi, 14 (+1) rallia sääntöuudistuksineen koeponnistetaan Alppiteiden asvalttiteiden neulansilmissä ja heti kärkeen pimeässä illassa kolmella erikoiskokeella, lähes 55 ek-kilometrillä, joissa mustajää väijyy kuljettajien takaraivossa.

Rallin kahdeksankertainen mestari ja Monten yhdeksänkertainen voittaja Sébastien Ogier lähtee edelleen nälkäisenä jahtaamaan 10. voittoaan Toyotan osa-aikakuljettajana kotiseudullaan Gapin ympäristössä. Näin vaikka jo viime vuonna hän epäili jatkoaan vielä rallin huipulla.

– Minulla on juhlaralli. Nyt tulee täyteen 20 vuotta, kun olen ajanut rallia FIA:n lisenssillä. Kyllä tavoite on ajaa voitosta ja tuoda tiimille merkkipisteitä. Ei meillä ole mitään ralliin kuulumatonta jäsenten välistä Kallen (Rovanperä) kanssa. Kalle on eri sukupolven kuljettaja, mutta kyllä meillä on yhteinen tavoite, selvitti Ogier rallin aattona.

– Monte on aina vaikea. Osa teistä on ajettu moneen kertaan ja ovat tuttuja, mutta kyllä keli kuitenkin aina muokkaa ne aivan uudelleen, jolloin nuotin ja kelinuotin on oltava kohdallaan. Ja alku vielä pimeässä. Ja lauantaina on teitä, joita varmaan kukaan ei ole ajanut aiemmin, kuvasi ranskalainen mestari tulevaa rallin aloitusta.

Rallin hallitseva mestari, Hyundain belgialainen Thierry Neuville on helpottunut ajamastaan viime vuoden MM-sarjan voitosta ja painottaa tiimipisteiden tärkeyttä. Toyota vei merkkimestaruuden vasta kauden päätöskisassa Japanissa.

– Tunnen painon harteiltani ensimmäisen mestaruuden keventyneen vihdoin. Ja haluan ajaa toisen perään ja merkkimestaruuden Hyundaille. On ollut hyvin aikaa juhlia mestaruutta, ajaa testit ja aloittaa uusi kausi. Myös tänä vuonna testipaikkamme on Jämsässä, vahvistaa Neuville luottavaisena.

MM-sarjan rengastoimittajan vaihtuminen Pirellistä korealaiseen Hankookkiin tuo kaikille hypyn uuteen aikakauteen.

Nuotituksen sateet eivät uuden mestarin ajatusta häirinneet. Rallissa on käytössä pehmeät ja superpehmeät asvalttirenkaat sekä nastattomat ja nastalliset talvirenkaat.

– En oikeastaan kaipaa sadekelin rengasta. Tuo nastaton toimii mielestäni hyvin. ”Mutteritestissä” käytin superpehmeää ja nastatonta, mutta en ristikkäin. Sitä paljasta kumpi oli parempi, arvuutteli Neuville ikuista Monten rengasvalinta peliä.

Montessa top-4 on hyvä tulos, parempi tietenkin, jos pääsee podiumille.

Monteen starttaa urallaan kolmatta kertaa lahtelainen Sami Pajari – viime vuoden Ralli2-autojen mestari. Nyt ensimmäistä kertaa Toyotan Ralli1-autolla.

– Vaikeampi on reitti kuin kahtena edellisenä vuonna. Torstai-iltana teiden kosteus ehtii jäätymään. Shakedownissa kokeiltiin kahdet rengasvaihtoehdot läpi. Ristikkäin ei kokeiltu nyt, mutta ennakkotesteissä kyllä. Superpehmeä toimii yllättävän hyvin sateessa, kylmässä ja liejuisissa mutkien leikkauksissa, kertoi 23-vuotias Pajari rallin aattona Gapissa.

Yksi suuri muutos viime kaudesta on Ralli1-autoista poistetut hybridi-yksiköt.

– Kyllä ilman hybridiä ajamisessa on muutos mielestäni marginaalinen. Erot ovat pienet, sanoi Pajari, joka ehti viime vuonna kerryttää hybridi-kokemusta kolmessa rallissa.

Urastaan Pajari kertoo analyyttisen rauhallisesti ja realistisesti.

– Onhan tämä unelman täyttymys päästä ajamaan täysi kausi tehdastallin Ralli1-autolla. Tähän kun on nyt päässyt askel kerrallaan, niin tuntuu hienolta, mutta toisaalta nyt työ vasta alkaa, summasi Pajari järkevästi saamaansa mahdollisuutta aloittaa Toyotan kakkostiimissä.

Pajarin uraa läheltä seurannut ammattilaislähde veikkasi jopa hänen ajavan tällä kaudella kaksi voittoa rallin kuninkuusluokassa.

’- Hänellä on kyky käyttää aivokapasiteettiaan 100 prosenttisesta ajamisen nopeisiin valintoihin ja sulkea kaikki ajattelun häiriötekijät ulkopuolelle. Se on mestariajajan ominaisuus, summasi nimettömänä pysyvä lähde.

Vuosien 2022 ja 2023 mestari Kalle Rovanperä palaa sarjaan täydellä ohjelmalla. Viime kauden osa-aikaisuudesta huolimatta neljä voittoa napannut Rovanperä huokuu luottavaisuutta ja lähtee hakemaan tasaisuutta kauteen.

– Täällä on paljon opittavaa uusista renkaista. Superpehmeä ei lämmennyt riittävästi. Huomenna sataa aamun, leikkaukset ovat märät. Renkaat ovat kysymysmerkki. Kyse on siitä, kuka oppii nopeiten. Hybridien poistossa ja voimat häviämisestä varmaan kärsin nyt enemmän. Aivan kuten hyödyin, kun aloitin Ralli1-autoilla suoraan hybridin antamalla buustilla. Kevyempi auto on helpompi ajaa. Montessa top-4 on hyvä tulos, parempi tietenkin, jos pääsee podiumille. Se antaa hyvän lähtökohdan jatkaa Ruotsissa kautta, ennusti Rovanperä keskiviikkona.

Rovanperä on tyytyväinen, että Toyotan tallitoveri Takamoto Katsuta on muuttanut myös Jyväskylästä Monacoon.

– Takan kanssa olen ollut paljon tekemisissä. Ja nyt voi olla vielä enemmän. Ja se helpottaa myös Takan reissaamista, että voidaan kulkea yhdessä. Ja se säästää usein yhden matkapäivän, selvitti Rovanperä.

– Kyllä Kalle veti minut perheeni kanssa sinne. Meillä on yhteisiä illallisia, vahvisti Katsuta iloisella virneellä.

Eilisessä shakedownissa pohja-ajan ajoi ensimmäisellä vedolla Viron Ott Tänak Hyundailla. Rovanperä hävisi vain 0,8 sekuntia kärsien selvästi huonommasta lähtöpaikasta. Ogier pystyi samaan aikaan toisella ajollaan.

Rallissa ajetaan 18 erikoiskoetta, yhteismitaltaan 343,80 erikoiskoekilometriä. Gapin alueelta ralli siirtyy ja päättyy Meri-Alppien ylityksen jälkeen maalissa Monacossa sunnuntaina iltapäivällä.