Ranne: Taksiuudistuksen kompromissi ”aika lähellä” – ”Jos taksamittareita ei tule, sillä pitää olla vaihtoehtoisia toimia”

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) uskoo, että hallitus on "aika lähellä" kompromissia taksiuudistuksessa. Hän myös väläyttää mahdollisuutta, että lakiesitys ei sisältäisikään perussuomalaisten ajamaa taksamittaripakkoa.

Ranne kommentoi asiaa STT:lle torstaina haastattelussa liikenneturvallisuusfoorumin yhteydessä.

Ministerin mukaan suurena huolena keskustelussa koko ajan on ollut harmaa talous.

- Jos ei taksamittareita tule, sille pitää olla vaihtoehtoisia toimia, joilla sitä saadaan muutoin kuriin. Me tarvitsemme sitten lisää valvontaa, me tarvitsemme lisää ratsioita, me tarvitsemme jotain muuta, jolla sitä saadaan kuriin.

STT kysyi, voisiko hallituksen taksiuudistus siis edetä nyt ilman taksamittareita.

- No mikäli siihen löydetään sitten muita keinoja, joilla harmaalta taloutta saadaan kuriin, joilla saadaan muuten alalta mädät omenat pois. Ja verorahat kerättyä, Ranne sanoi.

TAKSAMITTARIPAKKO on ollut hallituksen suurin erimielisyys tekeillä olevassa taksiuudistuksessa. Perussuomalaiset ja ministeri Ranne ovat halunneet taksamittarit jatkossa kaikkiin takseihin, mutta pääministeripuolue kokoomus ei ole tätä kannattanut.

Kokoomus on halunnut erillisiä sääntöjä sellaisille sovellustakseille, jotka eivät ota kyytejä lainkaan taksitolpilta tai lennosta. Kokoomuksen mielestä taksamittaripakon ei pitäisi koskea niitä.

Hallitus on neuvotellut asiasta pitkään. Keväällä hallitus lähetti lausuntokierrokselle ministeri Ranteen mielen mukaisen version, josta ei kuitenkaan ollut hallituspuolueiden kesken poliittista sopua.

Seuraavaksi hallitukselta odotetaankin tänä syksynä lopullista hallituksen esitystä, jonka pitäisi siis olla yksimielinen. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa esityksen aikatauluarviona on joulukuu.

Ranne kommentoi nyt uskovansa, että kompromissi on aika lähellä. Se tosin edellyttää hänen mukaansa juuri sitä, että jos taksamittarit eivät ole esityksessä sisällä, niihin puututaan muulla tavalla.

Taksiuudistuksen tarkoituksena on parantaa kuljettajien ammattitaitoa, tehostaa valvontaa ja ehkäistä väärinkäytöksiä. Tarkoituksena on esimerkiksi tiukentaa taksiliikenneluvan ehtoja ja koulutusta sekä tehostaa kokeiden valvontaa. Lausuntokierroksella olleen version mukaan uusille kuljettajille tulisi pakolliseksi 21 tunnin koulutus. Ajoluvan saamisen esteeksi tulisi myös tiettyjä rikoksia.

Uutista muokattu klo 16.45: korjattu toiseen virkkeeseen, että kommentit saatiin torstaina, ei tiistaina.