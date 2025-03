Ranska jakaa sotilastiedustelutietojaan Ukrainan kanssa

Ranska vahvistaa jakavansa sotilastiedustelutietojaan Ukrainan kanssa. Ranskan puolustusministeri Sebastien Lecornu (kuvassa) sanoi torstaina, ettei Yhdysvaltojen päätös keskeyttää tiedustelutietojen jakaminen Ukrainan kanssa vaikuta Ranskan toimintaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Meidän tiedustelumme on itsenäistä — meillä on omat kapasiteettimme. Me annamme tietomme ukrainalaisille, Lecornu sanoi France Inter -radiokanavalle.

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Ratcliffe vahvisti keskiviikkona Financial Timesin tiedot, joiden mukaan Yhdysvallat on keskeyttänyt tiedustelutietojen jakamisen Ukrainan kanssa. Ratcliffe sanoi uskovansa, että tauko sotilaallisen tuen antamisessa ja tiedustelutiedon jakamisessa olisi väliaikaista.

Yhdysvaltain avun keskeyttämisen taustalla ovat jännitteet Ukrainan ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon välillä. Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ottivat yhteen tapaamisessaan Valkoisessa talossa perjantaina.