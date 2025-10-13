Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.10.2025 04:56 ・ Päivitetty: 13.10.2025 04:57

Ranska sai ”uuden” hallituksen – Pariisin poliisipäälliköstä sisäministeri

LEHTIKUVA / AFP

Ranskassa aloittaa maanantaina työnsä jälleen uusi hallituskokoonpano, joka on yhdistelmä uusia kasvoja ja aiemmista hallituksista tuttuja hahmoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maan presidentti Emmanuel Macron nimitti perjantaina pääministeriksi jo kertaalleen tehtävästä eronneen Sebastien Lecornun muodostamaan uutta hallitusta, jonka on tarkoitus laatia maalle budjetti vuoden loppuun mennessä.

Lecornu esitteli edellisen hallituskokoonpanonsa vain viikkoa aiemmin sunnuntaina, mutta ilmoitti erostaan jo maanantaina, kun ministerivalinnat kohtasivat arvosteluryöpyn ja parlamentti uhkasi häntä epäluottamusäänestyksellä.

Nyt uusi ministeristö julkistettiin sunnuntai-iltana.

TOISESSA Lecornun hallituksessa ulkoministerinä jatkaa Jean-Noel Barrot. Väistyvä työministeri Catherine Vautrin nousee puolustusministeriksi. Presidentti Macronin uskollisena tukijana tunnettu Roland Lescure on valtiovarainministeri, joka on avainasemassa budjettiväännössä.

Paikkansa säilytti muun muassa skandaalinkäryinen kulttuuriministeri Rachida Dati, jota odottaa oikeudenkäynti korruptiosyytteistä ensi vuonna.

Uusia kasvoja on sisäministeriksi valittu Pariisin poliisipäällikkö Laurent Nunez, joka otti Bruno Retailleaun paikan. Retailleaun maltillista oikeistoa edustava puolue Les Republicains ilmoitti viikonloppuna, ettei se aio osallistua hallitukseen.

Hallitus toisensa jälkeen on kaatunut Ranskassa, kun Macronin keskustaliberaalia linjaa edustavat pääministerit ovat kohdanneet vastarintaa parlamentissa sekä vasemmalta että oikealta.

