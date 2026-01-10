Ranska siirtää G7-huippukokousta – Trump järjestää vapaaottelutapahtuman syntymäpäivänään

Ranska siirtää kesällä järjestettävää G7-huippukokousta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aikataulujen takia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle korkea-arvoinen yhdysvaltalainen virkamies perjantaina.

- Kumppanimme uskoivat, että presidentti Trumpin osallistuminen G7-huippukokoukseen on välttämätöntä, yhdysvaltalaisvirkamies sanoi.

Politico uutisoi aiemmin, että Ranska lykkää johtavien teollisuusmaiden ryhmän kokouksen alkamista päivällä. G7-maiden kokous oli määrä järjestää 14.-16. kesäkuuta, mutta nyt sen ajankohta on 15.-17. kesäkuuta.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanslia puolestaan sanoi, että kokouksen päivämäärien muutos oli ryhmän kumppanien kanssa käytyjen neuvottelujen tulos.

G7-maihin kuuluvat Britannia, Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani ja Yhdysvallat kierrättävät keskuudessaan vastuuta siitä, mikä maa järjestää vuosittaiset huippukokoukset ja ministeritapaamiset.

TRUMP on ilmoittanut järjestävänsä vapaaottelujärjestö UFC:n ottelutapahtuman Valkoisen talon tiluksilla kesäkuun 14. päivänä. Trump täyttää samana päivänä 80 vuotta.

Ottelutapahtuma oli alun perin tarkoitus järjestää Yhdysvaltain 250-vuotispäivänä eli 4. heinäkuuta. UFC kuitenkin siirsi tapahtuman Trumpin syntymäpäivälle.

Trump itse ei lokakuussa siirrosta kerrottaessa mainostanut uutta tapahtumapäivää syntymäpäivänään. Trumpin edeltäjä Joe Biden oli 82-vuotias virkakautensa päättyessä, ja Trump kiinnitti vaalikampanjassaan paljon huomiota Bidenin ikään.

UFC-otteluissa usein vieraillut Trump on läheinen UFC:n toimitusjohtajan Dana Whiten kanssa. White on lupaillut Valkoisen talon tapahtumasta historiallisen tasokasta.