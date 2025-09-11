Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

11.9.2025 10:01 ・ Päivitetty: 11.9.2025 10:01

Ranskalaiskomitealta outo suositus: yöksi alaikäisille somekielto

iStock

Ranskassa parlamentaarinen komitea haluaisi kieltää sosiaalisen median käytön kokonaan alle 15-vuotiailta. Alle 18-vuotiaihin taas kohdistettaisiin ”yöllinen digitaalinen ulkonaliikkumiskielto”, joka ehkä vähentäisi öistä netissä roikkumista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Maaliskuussa perustetun komitean tehtävänä oli alun perin tutkia suositun, lyhytvideoiden jakamiseen tarkoitetun palvelun Tiktokin psykologisia vaikutuksia alaikäisiin. Viime vuonna useat perheet nostivat Tiktokia vastaan oikeusjutun, koska katsoivat sen altistaneen lapsiaan sisällölle, joka usutti lapsia itsemurhaan.

Komitea toteaa loppuraportissaan, että Tiktokin tapa käyttää algoritmeja mahdollisimman koukuttavan sisällön luomiseksi on kopioitu myös muualle sosiaaliseen mediaan.

Tiktokin edustajat kertoivat komitean kuulemisessa, että sovelluksen tekoälypohjainen moderointi esti viime vuonna 98 prosenttia kaikesta käyttöehtojen vastaisesta sisällöstä.

Komitea piti kuitenkin Tiktokin toimia riittämättöminä ja muistutti, että palvelun sääntöjä oli edelleen hyvin helppo kiertää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Niina Malm

Mielipiteet
11.9.2025
Elokuva-alan leikkaus perustuu väärinkäsitykseen ja se vahingoittaisi ennennäkemättömällä tavalla
Lue lisää

Jussi Systä

Kolumnit
10.9.2025
Veroale vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta eri tavalla kuin luulit
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
10.9.2025
Arvio: Édouard Louis väittää, että hyvyys on myös kotiväkivaltaan toistuvasti syyllistyvien miesten luonnollinen tila
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU