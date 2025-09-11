Tiede ja teknologia
11.9.2025 10:01 ・ Päivitetty: 11.9.2025 10:01
Ranskalaiskomitealta outo suositus: yöksi alaikäisille somekielto
Ranskassa parlamentaarinen komitea haluaisi kieltää sosiaalisen median käytön kokonaan alle 15-vuotiailta. Alle 18-vuotiaihin taas kohdistettaisiin ”yöllinen digitaalinen ulkonaliikkumiskielto”, joka ehkä vähentäisi öistä netissä roikkumista.
Maaliskuussa perustetun komitean tehtävänä oli alun perin tutkia suositun, lyhytvideoiden jakamiseen tarkoitetun palvelun Tiktokin psykologisia vaikutuksia alaikäisiin. Viime vuonna useat perheet nostivat Tiktokia vastaan oikeusjutun, koska katsoivat sen altistaneen lapsiaan sisällölle, joka usutti lapsia itsemurhaan.
Komitea toteaa loppuraportissaan, että Tiktokin tapa käyttää algoritmeja mahdollisimman koukuttavan sisällön luomiseksi on kopioitu myös muualle sosiaaliseen mediaan.
Tiktokin edustajat kertoivat komitean kuulemisessa, että sovelluksen tekoälypohjainen moderointi esti viime vuonna 98 prosenttia kaikesta käyttöehtojen vastaisesta sisällöstä.
Komitea piti kuitenkin Tiktokin toimia riittämättöminä ja muistutti, että palvelun sääntöjä oli edelleen hyvin helppo kiertää.
