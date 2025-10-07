Ulkomaat
7.10.2025 07:58 ・ Päivitetty: 7.10.2025 07:58
Ranskan hallituskriisiä yritetään vielä ratkaista – Macron antoi vuorokauden aikaa
Ranskassa maanantaina eronnut pääministeri Sebastien Lecornu on aloittanut vielä yhden yrityksen toimivan hallituspohjan löytämiseksi.
Hänen on määrä tavata kaikkien puolueiden johtajat sekä parlamentin molempien kamareiden puhemiehet. Presidentti Emmanuel Macronin kanslian mukaan Lecornulla on keskiviikkoiltaan saakka aikaa löytää jonkinlainen ratkaisu hallituspulaan.
Oppositiosta on vaadittu Ranskaan sekä ennenaikaisia vaaleja että presidentti Macronin eroa.
Lecornu erosi sen jälkeen, kun hänen sunnuntaina esitelty hallituksensa kokoonpano sai osakseen kiivasta arvostelua muun muassa siksi, että monet ministereistä olivat samoja kuin edellisessä hallituksessa.
Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri vuodesta 2017 alkaneen Macronin presidenttiyden aikana, ja kolmas pääministeri vain vuoden aikana.
RANSKAN poliittinen kriisi juontaa kesään 2024. Tuolloin pidetyissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa mikään poliittinen pääryhmittymä ei saanut parlamenttiin enemmistöä. Mielipidekyselyiden perusteella myös uusissa vaaleissa päädyttäisiin todennäköisesti samaan lopputulokseen.
Ranskan valtion budjetti on ollut jo pitkään pahasti alijäämäinen, ja maa on velkaantunut pahasti. Poliittiset ryhmät ovat kuitenkin erimielisiä siitä, miten sinänsä välttämättömiksi koetut säästöt pitäisi kohdentaa.
