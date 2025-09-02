Talous
2.9.2025 11:32 ・ Päivitetty: 2.9.2025 11:32
Ranskan ja Britannian valtionlainojen korot ampaisivat kovaan nousuun – ”Kryptoniittia velkakirjamarkkinoille”
Ranskan ja Britannian valtionlainojen korot ovat lähteneet reippaaseen nousuun. Ranskassa korot ovat hallituskriisin seurauksena nousseet ylimmälle tasolleen sitten vuoden 2011.
30-vuotisen lainan korkotuotto kipusi 4,5 prosenttiin ennakoiden ensi maanantaille kaavailtua luottamusäänestystä. Pääministeri Francois Bayrou yrittää ajaa läpi erittäin epäsuosittua 44 miljardin euron säästöpakettia, mutta hänen hallituksensa ei odoteta saavan enemmistön tukea kansalliskokouksessa.
Valtionlainojen korot ovat olleet viime aikoina selvässä nousussa myös Britanniassa samalla kun punta on heikentynyt. Britannian 30-vuotisten lainojen korot nousivat tiistaina korkeimmilleen sitten vuoden 1998.
Valtionlainojen korot nousevat jälkimarkkinoilla, kun valtion taloudenpitoon syntyy epäluottamusta ja sijoittajat haluavat sijoittamilleen rahoille kovemman tuoton.
Ranskan korkojen nousu on erittäin vahva merkki epäluottamuksesta, sanoi investointipankki Delubacin velkakirjajohtaja Aurelien Buffault uutistoimisto AFP:lle.
Pääministeri Bayroun ehdottamiin säästötoimiin sisältyy muun muassa vapaapäivien vähentäminen ja valtion menojen jäädyttäminen. Poliittinen vastatuuli on ollut hyytävää, mikä näkyy velkamarkkinoilla.
- Poliittiset kiistat ja korkeat julkiset alijäämät ovat kuin kryptoniittia velkakirjamarkkinoille, mikä nostaa Ranskan velkamarkkinoilla tikun nokkaan, sanoo kaupankäyntialusta XTB:n tutkimusjohtaja Kathleen Brooks.
