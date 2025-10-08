Ranskassa jännitetään, löytyykö toimiva hallituspohja vai ovatko edessä uudet vaalit

Ranskassa jännitetään tänään sitä, saako maa jälleen uuden pääministerin vai määrätäänkö uudet parlamenttivaalit. Ranskan viimeisin, maanantaina eronnut pääministeri Sebastien Lecornu pyrkii vielä löytämään toimivan hallituspohjan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lecornu piti aamupäivästä France24:n lähettämän puheen, jossa hän sanoi, että uusi budjetti on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden loppuun mennessä ja että parlamentin hajottamisen riski on pienentynyt. Hän kertoi tapaavansa tänään parlamentin vasemmistojohtajia ja keskustelevansa heidän vaatimistaan myönnytyksistä.

Lecornu sanoo tapaavansa presidentti Emmanuel Macronin illalla. Macron oli antanut Lecornulle määräajaksi tämän illan ennen kuin presidentti tekee seuraavan siirtonsa, jolla yrittää kammeta maata ulos loputtomasta hallituskriisien suosta.

Eilen presidentti tapasi maan parlamentin molempien kamarien johtajat, mikä voi joidenkin arvioiden mukaan enteillä ennenaikaisten parlamenttivaalien määräämistä, kertoo Politico.

MACRONILLA on jäljellä vain huonoja vaihtoehtoja. Kannatuskyselyiden perusteella ennenaikaiset vaalit joko pitäisivät parlamentin valtasuhteet ennallaan tai heikentäisivät entisestään Macronin omaa keskustakoalitiota ja voimistaisivat laitaoikeistoa. Macron itse vakuutti vielä elokuussa, ettei ennenaikaisia vaaleja pidetä.

Toinen vaihtoehto on, että Macron nimittää jälleen uuden pääministerin, mutta presidentin linjaa edustavat keskustalaiset pääministerit eivät ole kyenneet saamaan parlamentin enemmistöä tuekseen.

- Hänellä on vain yksi kortti pelattavakseen. Hän voi nimittää jonkun sosialistipuolueesta muodostamaan hallituksen, arvioi Politicolle kannatuskysely-yhtiö OpinionWayn Bruno Jeanbart.

Ranskan poliittinen kriisi juontaa kesään 2024. Tuolloin pidetyissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa mikään poliittinen pääryhmittymä ei saanut parlamenttiin enemmistöä. Lecornu oli jo seitsemäs pääministeri vuodesta 2017 alkaneen Macronin presidenttiyden aikana ja kolmas pääministeri vain vuoden aikana. Lecornun edeltäjä Francois Bayrou ehti hänkin olla pääministerinä vain yhdeksän kuukautta.

Ranskan valtion budjetti on ollut jo pitkään pahasti alijäämäinen, ja maa on velkaantunut pahasti. Poliittiset ryhmät ovat kuitenkin erimielisiä siitä, miten sinänsä välttämättömiksi koetut säästöt pitäisi kohdentaa.