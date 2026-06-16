Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

16.6.2026 06:29 ・ Päivitetty: 16.6.2026 06:29

Raportti: Suomalaiset suhtautuvat uutisiin valikoivammin – maksuhalukkuus sidoksissa poliittiseen kiinnostukseen

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia verkossa 2026 -raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä.

Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä.

SUOMALAISTEN luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka kehityksen suunta on laskeva. Tuoreimmassa mittauksessa 63 prosenttia suomalaisista ilmoitti luottavansa useimpiin uutisiin.

Suomen edelle yltävät vain Nigeria ja Kenia, mutta maiden aineistot eivät ole yhtä laajasti väestöä edustavia.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisten luottamus uutisiin on noin kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla. Suomalaisten uutisluottamusta voidaan siis laskusta huolimatta pitää edelleen poikkeuksellisen vahvana. Koronapandemian aikana nähty nousu luottamuksessa on taittunut, ja luottamus on palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle.

VERKKOUUTISISTA maksavien osalta esiin nousee kaksi kiinnostavaa ryhmää: laitaoikeistolaiset, joiden maksuhalukkuus on noussut voimakkaasti, sekä poliittisesti päättämättömät, joiden maksuhalukkuus on vastaavasti joukon matalin.

Poliittisen kannan puuttuminen näyttää olevan indikaattori yleisestä yhteiskunnallisesta vieraantumisesta.

Laitaoikeistoon liittyvä muutos saattaa selittyä osaltaan myös kyselyn päivittymisellä. Vuoden takaisessa kyselyssä maksun saajiksi ehdotettiin vain perinteisiä journalistisia organisaatioita tai journalisteja. Uudessa mittauksessa tarjottiin myös vaihtoehtoa ”yksittäinen journalisti, kommentaattori tai uutisiin keskittyvä sosiaalisen median sisällöntuottaja”.

Lähes neljännes (24 prosenttia) laitaoikeistoa äänestävistä kertoi maksaneensa tällaisesta sisällöstä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
15.6.2026
Mitä luurankoja valtion 2000-luvun ulkopolitiikka-arkistoissa on?
Lue lisää

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
15.6.2026
Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.6.2026
Arvio: Olemme vajavaisia ja romahdus on väistämätön, Nobel-voittaja László Krasznahorkai korostaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU