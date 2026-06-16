Kotimaa
16.6.2026 06:29 ・ Päivitetty: 16.6.2026 06:29
Raportti: Suomalaiset suhtautuvat uutisiin valikoivammin – maksuhalukkuus sidoksissa poliittiseen kiinnostukseen
Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia verkossa 2026 -raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin.
Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä.
Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä.
SUOMALAISTEN luottamus uutisiin on edelleen kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka kehityksen suunta on laskeva. Tuoreimmassa mittauksessa 63 prosenttia suomalaisista ilmoitti luottavansa useimpiin uutisiin.
Suomen edelle yltävät vain Nigeria ja Kenia, mutta maiden aineistot eivät ole yhtä laajasti väestöä edustavia.
Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisten luottamus uutisiin on noin kymmenen prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla. Suomalaisten uutisluottamusta voidaan siis laskusta huolimatta pitää edelleen poikkeuksellisen vahvana. Koronapandemian aikana nähty nousu luottamuksessa on taittunut, ja luottamus on palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle.
VERKKOUUTISISTA maksavien osalta esiin nousee kaksi kiinnostavaa ryhmää: laitaoikeistolaiset, joiden maksuhalukkuus on noussut voimakkaasti, sekä poliittisesti päättämättömät, joiden maksuhalukkuus on vastaavasti joukon matalin.
Poliittisen kannan puuttuminen näyttää olevan indikaattori yleisestä yhteiskunnallisesta vieraantumisesta.
Laitaoikeistoon liittyvä muutos saattaa selittyä osaltaan myös kyselyn päivittymisellä. Vuoden takaisessa kyselyssä maksun saajiksi ehdotettiin vain perinteisiä journalistisia organisaatioita tai journalisteja. Uudessa mittauksessa tarjottiin myös vaihtoehtoa ”yksittäinen journalisti, kommentaattori tai uutisiin keskittyvä sosiaalisen median sisällöntuottaja”.
Lähes neljännes (24 prosenttia) laitaoikeistoa äänestävistä kertoi maksaneensa tällaisesta sisällöstä.
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