Räsäsen limuviinapeli on pohjimmiltaan KD:n käsienpesua

Sen kerran kun poliitikot eivät taistele viinapäissään Helsingin keskustassa, he kamppailevat alkoholin vapauttamiseksi. Vahvat oluet ja muut käymisteitse valmistetut nykyistä vahvemmat (8%) alkoholijuomat ovat hallituksen esittämän alkoholilain muutoksen myötä tulossa vähittäiskauppoihin. Simo Alastalo Demokraatti

Hallituksen pääpuolue kokoomus olisi mielellään vapauttanut enemmänkin. Kokoomuksessa on jo vuosien ajan kampanjoitu Alkon monopolin purkamiseksi. Yhtenä välitavoitteena on ollut viinien myynnin salliminen maitokaupoissa.

NYT on tyydyttävä vähempään. Syynä on kristillisdemokraatit, pienpuolue viinan vapautusjanan toisesta ääripäästä.

KD, vanhalta nimeltään kristillinen liitto, on ainoa lähivuosikymmenten puolue Suomessa, joka on saanut alkoholiasiat jopa ministerin titteliin. Viittaan Esko Ahon hallituksen kehitysyhteistyö- ja alkoholiministeri Toimi Kankaanniemeen, joka ajoi läpi salmiakkikossun myyntikiellon Alkoihin. Kieltoa perusteltiin nuorison juomatapojen hillitsemisellä. Kuivempaa kautta kesti muutaman vuoden, sitten salmari palasi Alkon hyllyyn.

Huoli nuorista, erityisesti nuorista tytöistä, kummittelee myös uusimman alkoholilain muutoksen taustalla. Hallitus haluaa jättää vahvat kahdeksanprosenttiset limuviinat Alkoon. Ensimmäinen limuviinojen vapautus nähtiin Juha Sipilän hallituskaudella, kun kauppohin tuli 5,5 prosenttista lonkeroa, jota ei ollut valmistettu käyttämällä.

Kun viinasekoitteet sallittiin, kummalliset makusiiderit vähenivät. Muutosta kutsutaan hankalalla ministeriöjargonilla valmistustapaneutraliteetiksi.

PARHAILLAAN sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä oleva esitys alkoholilain muutokseksi on tuomassa kansallisen erikoisuutemme, valmistustapaan sidotut alkoholijuomat, kauppojen hyllyille. Lakiesitys sallisi jopa 8 prosentin vahvuisen alkoholin, kunhan se on tehty käyttämällä. Lisää aiheesta Päivi Räsäsellä ja kokoomuksen Laiholla eri käsitys limuviinasovusta – “En ole itse tällaista kuullut”

On tuskin sattumaa, että käyttämisestä kohkaa hallitus, jossa on mukana kristillisdemokraatit. Asia on puolueessa niin vakava, että KD:ta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa edustava Päivi Räsänen on jo kertonut vastustavansa puolueensa hallitusneuvotteluissa saavuttamaa kompromissia. Tätä osattiin odottaa jo Säätytalon hallitusneuvotteluissa mutta ei välttämättä valiokuntakäsittelyn osalta.

Nyt Räsänen on vaa’ankieliasemassaan aiheuttamassa sen, että hallituspuolueet jäävät valiokunnassa vähemmistöön, jolloin viikon lopulla valmistuva mietintö esittää alkoholilain hylkäämistä.

Koska hallituksen enemmistö haluaa edelleen muuttaa alkoholilakia, hylkäämistä esittävän mietintö äänestetään täysistunnossa kumoon. Tilalle tarvitaan uusi mietintö, joka esittää lain hyväksymistä. Sen tekee eduskunnan niin päättäessä tavallisesti EU-asioita käsittelevä suuri valiokunta.

RÄSÄNEN arvioi keskiviikkona, että valmistustapaneutraliteettiin ei olisi uudellakaan kierroksella luvassa muutoksia. Asia on hänen mukaansa varmistettu ministeritasolla. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomuslainen varapuheenjohtaja Mia Laiho ei ollut tällaisesta varmistuksesta kuullutkaan.

On ainakin teoriassa mahdollista, että äänestämällä alkoholilain muutosta vastaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Räsänen tulee edistäneeksi vielä hallituksen esitystäkin liberaalimman alkoholilain läpimenoa, joka sallisi myös vahvat limuviinat.

Luultavasti kyse on sittenkin Räsäsen ja KD:n show’sta, jossa puolue pesee käsiään lainsäädännöstä, jonka he ovat käytännössä kuitanneet hallitusohjelmassa.

SUOMALAISEN alkoholikeskustelun vaa’assa painaa perinteinen sosiaali- ja terveysministeriön edustama kansanterveysargumentti, yhdellä puolella on alkoholiteollisuuden näkemys ja toisella liberalismia kannattavat poliitikot, jotka katsovat, että viina on jokaisen yksityisasia.

Terveysnäkökulmasta on perusteltua pelätä, että Suomi on vaarassa hukkua viinaan. Osa kuitenkin kelluu, vaikka alkoholin saatavuutta on helpotettu ja hintaa madallettu. Nuorissa sukupolvissa kulutus on vähentynyt vaikka rajoituksia on jatkuvasti löyhennetty. Toisaalta keskioluen vapauttamisen myötä syntynyt märkä sukupolvi on ikääntynyt ja suomalainen vanhusväestö juo enemmän kuin koskaan.

On tutkittu totuus, että alkoholi kasvattaa merkittävästi sote-menoja. Alkoholipolitiikan vapauttamista ajavat äänet ovat kuitenkin olleet viime vuosina voitolla ja niin näyttäisi olevan jatkossakin.