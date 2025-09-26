Rasmussen: Tanska ei aio aktivoida Naton neljättä artiklaa

Tanska ei aio aktivoida sotilasliitto Naton neljättä artiklaa lentokenttien droonihäirinnän vuoksi, kertoo ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen .

Artiklan mukaan jokainen jäsenmaa, joka kokee koskemattomuutensa, riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna, voi pyytää neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen sanoi vielä torstaina, että hallitus harkitsee artiklan aktivoimista.

Rasmussen ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ovat kumpikin keskustelleet Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Nämä keskustelut ovat Rasmussenin mukaan saaneet Tanskan vakuuttuneeksi, että droonihäirintään puututaan ja Tanskaa tuetaan täysin.

- Meidän ei tarvitse pitää erityiskokousta tämän asian varmistamiseksi, sanoi Rasmussen perjantaina.