Politiikka

15.10.2025 15:44 ・ Päivitetty: 15.10.2025 15:44

Ratkaisun hetki lähestyy – miten käy Länsiradan?

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Valtio ja Länsiradan osakaskunnat neuvottelivat keskiviikkona iltapäivällä Länsiradan rahoituksesta, mutta lopullista ratkaisua ei vielä syntynyt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvotteluissa mukana ollut Salon kaupungin elinvoimajohtaja Mika Mannervesi kertoi palaverin jälkeen STT:lle, että keskustelut sujuivat hyvässä yhteishengessä. Työ jatkuu edelleen, joskaan tarkkaa aikataulua ei päätetty.

-  Ei sovittu tarkkaa päivämäärää, pyritään tapaamaan mahdollisimman pian, Mannervesi sanoi.

Mukana olevat kunnat ovat asettaneet tavoitteeksi, että rahoituksesta päätettäisiin valtuustoissa marraskuussa. Mannerveden mukaan tämä ei merkitse, että keskiviikon tapaaminen olisi ollut ratkaiseva.

-  Pidän ihan mahdollisena, että tämä aikataulu toteutuu. Sitten kun asia on valmis, se viedään päätöksentekoon.

Yksikön johtaja Miikka Rainiala liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoi aiemmin, että neuvottelut ovat jatkuneet hyvässä hengessä ja niissä saatetaan olla jo loppusuoralla. Keskiviikon tapaamisen jälkeen hän viestitti STT:lle, että työtä jatketaan lähiaikoina.

LÄNSIRADAN osakaskuntien ja valtion edustajien ohella neuvotteluihin osallistuu asiantuntijan ominaisuudessa myös Länsirata Oy:n edustaja. Länsiradan osakaskunnat ovat Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Salo, Turku ja Vihti.

Rainialan mukaan neuvotteluissa keskustellaan Länsiradan rahoituksen kokonaisuudesta, mutta sen tarkemmin hän ei neuvottelujen sisältöä avaa.

Rainialan mukaan neuvotteluissa on osaltaan esillä Väyläviraston esiin nostama huoli siitä, että Länsiradan kustannusarviosta voi puuttua merkittäviä kulueriä, joita syntyy uuden radan rakentamisesta nykyisen radan viereen. STT uutisoi Väyläviraston huolesta viime viikonloppuna.

-  Käymme tilannetta läpi, että kaikilla on samanlainen tilannekuva Väyläviraston arviosta, Rainiala sanoi STT:lle.

Kokouksesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

