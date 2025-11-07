Urheilu
7.11.2025 09:35 ・ Päivitetty: 7.11.2025 09:35
Ratsastajainliitto: Älkää päästäkö venäläisiä hevosineen arvokisoihin
Suomen Ratsastajainliitto vastustaa Kansainvälisen Ratsastajainliiton Fein päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin ilman kansallistunnuksia.
Myös Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan lajiliitot allekirjoittivat vastalauseen Fein tiistaina tekemästä päätöksestä.
Allekirjoittajat muistuttivat ratsastusyhteisöä siitä, ettei Ukrainan sodassa ole tapahtunut myönteistä muutosta.
- Emme voi tukea Fein hallituksen päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, hevosten ja toimihenkilöiden tuleva osallistuminen neutraaleina. Nyt ei ole oikea aika harkita heidän paluutaan, allekirjoittajat ilmoittivat julkilausumassaan.
- Venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, hevosten ja toimihenkilöiden neutraaliutta ei voida määritellä, tarkistaa eikä valvoa tehokkaasti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.