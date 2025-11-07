Ratsastajainliitto: Älkää päästäkö venäläisiä hevosineen arvokisoihin

Suomen Ratsastajainliitto vastustaa Kansainvälisen Ratsastajainliiton Fein päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin ilman kansallistunnuksia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan lajiliitot allekirjoittivat vastalauseen Fein tiistaina tekemästä päätöksestä.

Allekirjoittajat muistuttivat ratsastusyhteisöä siitä, ettei Ukrainan sodassa ole tapahtunut myönteistä muutosta.

- Emme voi tukea Fein hallituksen päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, hevosten ja toimihenkilöiden tuleva osallistuminen neutraaleina. Nyt ei ole oikea aika harkita heidän paluutaan, allekirjoittajat ilmoittivat julkilausumassaan.