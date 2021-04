Rauma Marine Constructions sai kahden matkustaja-autolautan tilauksen – Ville Skinnari: ”Osoitus suomalaisen meriteollisuuden kilpailukyvystä ja elinvoimasta”

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructionsin (RMC) saama kahden matkustaja-autolautan tilaus Tasmaniaan edustaa kansainvälisten markkinoiden luottamusta suomalaiseen telakkateollisuuteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tilauksen työllisyysvaikutus on noin 3 500 henkilötyövuotta ja sen vaikutus Suomen tavaravientiin on positiivinen.

”RMC:n saama tilaus on osoitus suomalaisen meriteollisuuden kilpailukyvystä ja elinvoimasta. Vaikka Aasian halpatelakoiden markkinavaltaus on näkynyt viime vuosina myös Suomen tilauskannassa, meitä arvostetaan edelleen erityisesti risteilijöiden, jäänmurtajien ja matkustaja-alusten rakennuksen sekä arktisen meriliikenteen johtavana asiantuntijamaana. Hallitus on mukana tukemassa meriteollisuuden vahvistumista”, Skinnari kommentoi tiedotteessa.

Skinnari peräänkuuluttaa rohkeaa vientistrategiaa kasvavien vihreiden investointien sekä liikenteen markkinoilla.