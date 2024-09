Rautaa, terästä vai lähimmäisenrakkautta?

Hyvinvointialueiden tilanne on kaoottinen. Alueesta riippumatta yt-neuvottelut ovat käynnissä – alalla, joka kipeästi tarvitsisi tekijöitä. Kim Lindström JHL:n pääluottamusmies, Lapua

Hyvinvointialueet on laitettu mahdottoman tehtävän eteen. Rahoitus ei riitä ja ihmisten hoitoon pääsy pitkittyy ja sairaudet mahdollisesti pahentuvat, kun niitä ei hoideta ajallaan.

Vastuuministeri Kaisa Juuso (ps.) levittelee käsiään ja toteaa medioissa hyvinvointialueiden tarvitsevan aikaa sopeutumiseen. Aikaa toki tarvitaan, mutta myös näkemystä ja tukea eri mallien kokeilemiseen säästöjen aikaan saamiseksi.

USEAN asiantuntijan ehdottama omalääkärimalli ei ole saanut tukea ministeriöltä.

Aktiivinen ote ministeriltä loisi edes kuvan, että jotain yritetään tehdä ja tukea innovointia. Edellisen hallituksen syyttely ei enää auta. Te nykyinen oikeistohallitus olette vastuussa ja teidän tehtävä on keksiä ratkaisuja tai ainakin tukea heitä, jotka niitä keksivät.

Kukaan ei sanonut edellisessä hallituksessa soteuudistuksen olevan kerralla valmis. Pelkkä innostunut esiintyminen ministeriltä voisi tuoda erilaisen ilmapiirin uudistuksen ympärille.

Nykyinen hallitus on kiinnostuneempi tukemaan yksityisiä terveyspalveluja sen sijaan että rahaa ohjattaisiin perusterveydenhuoltoon, jossa ne suurimmat haasteet ovat. Heillä, jotka käyttävät yksityisiä palveluita, on varaa siihen ilman erillistä tukea.

Yksityinen sektori sopii tukemaan perusterveydenhuoltoa, mutta olen aina vierastanut ajatusta siitä, että kun on kyse terveydestä, vanhusten hoivasta tai sosiaalityöstä, olisi lompakon paksuudella väliä hyvinvointiyhteiskunnassa.

Onko painotus oikea vai menikö kenraaleilla joku vihkoon?

VALTIOVARAINMINISTERI Riikka Purra (ps.) on linjannut, ettei enempää rahaa tällä vaalikaudella uudistukseen satsata.

Tärkeämpiä hankkeita ovat muun muassa kuuluisa Turun tunnin juna ja kaljan hinnan alentaminen.

Kokoomuksesta huudetaan kovaan ääneen, että verojen korottamista ehdottavilla demareilla on käsi toisten taskuissa. No historian yksi suurimmista arvonlisäveron korotuksista tuli voimaa eilen sunnuntaina – onko kokoomuksella siis käsi toisten taskuissa? Vai olisiko asia niin, että verotus on tasapuolisin tapa kerätä rahaa yhteiskunnan tärkeäksi kokemiin asioihin.

Rahaa tarvitaan hyvinvointialueille, se on selvää. Pitkälle tehdyt linjaukset hävittäjien määrästä ja muusta Venäjän uhan aiheuttamasta varautumisesta vievät varoja. Olisiko vähempikin riittänyt?

Sotaa käyvät Ukraina ja Venäjä ovat osoittaneet, että sotaa käydään uusin keinoin muun muassa lennokein, jotka ovat huomattavasti halvempia kuin kyseiset hävittäjät. Molempia toki tarvitaan, siitä ei ole kysymys, mutta onko painotus oikea vai menikö kenraaleilla joku vihkoon?

Nämä ovat ilmaan heitettyjä kysymyksiä ja varmasti alan ammattilaiset ovat parempia vastaamaan ja tietoisia siitä, mitä me tarvitsemme.

OTSIKKOON vastaan itse kysymällä, mikä on tärkeämpää kuin ihmisen hyvä hoiva ja kunniallinen elämä sen loppuun saakka.

Enemmän tulisi ottaa vastuuta myös itse siitä, että saa elää terveellistä elämää. Tarvitsemme rahaa nyt hoivaan, emme enää viidentoista vuoden päästä, kun suuret ikäluokat alkavat olla muistona mielissämme.

Asiat tärkeysjärjestykseen ja uusille innovaatioille mahdollisuus ja tuki.

Kirjoittaja on JHL:n pääluottamusmies, SDP:n puoluevaltuutettu ja puolueosaston puheenjohtaja Lapualta.