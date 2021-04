Ravintoloiden vappulounaille tehty runsaasti varauksia – ”Ihmisten mielialassa on tapahtunut muutos tietynlaiseen toiveikkuuteen”

Suomalaiset joutuvat juhlimaan vappua toista kertaa koronaviruspandemian varjostamana. Kun viime vuonna tuore pandemia-aika ja poikkeusolot veivät perinteiset vapunviettotavat, on niihin hieman paremmat mahdollisuudet tänä keväänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaikka juhlinta seurassa onkin tänä vuonna mahdollista, vaikuttavat rajoitukset siihen, missä se tapahtuu. Vappua juhlitaan tänä vuonna myös ravintoloissa, muttei täydellä mittakaavalla. Esimerkiksi eteläisemmässä osassa Suomea anniskelu päättyy kello 17, kun taas itäisemmissä ja pohjoisemmissa maakunnissa anniskelu päättyy vasta kello 22.

Koko Suomessa ovat voimassa Valtioneuvoston asettamat yleiset ravintolarajoitukset. Perjantaina tulleiden rajoitusten mukaisesti ravintoloiden tulee huolehtia asiakkaiden tiedottamisesta ja hygieniaturvallisuudesta. Vaikka asiakaspaikkojen määrien osalta rajoitukset ovat voimassa vain sisätiloissa, on ulkoterasseillakin jokaiselle asiakkaalle löydyttävä istumapaikka.

Nopea muutos innokkuudessa



Valtakunnanlaajuisen ravintolayhtiön NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo yllättyneensä positiivisesti ihmisten vappuinnokkuudesta.

– Meidät on yllättänyt, että olemme saaneet viikossa todella paljon varauksia. Meidän niin sanotusti perinteisemmät ruokaravintolamme kuten Helsingin Savoy ja Elite ovat olleet varattuina täyteen jo hetken. Olemme huomanneet, että ihmisten mielialassa on tapahtunut aika nopeastikin selkeä muutos tietynlaiseen toiveikkuuteen vapun suhteen.

Vikström kertoo, että ravintoloissa löytyy kuitenkin vielä ennakkovarauksillekin tilaa, vaikka niiden täyttöaste on kasvussa vapuksi.

– Se vaikuttaa kapasiteettirajoituksiin katsoen hyvältä. Yleensä vappuperinnettään ylläpitävät kanta-asiakkaat ovat varanneet paikkansa vuotta etukäteen. Nyt kuitenkin ravintoloiden kiinniolon vuoksi vanhat varaukset ovat purkautuneet. Sen vuoksi olemmekin saaneet jo nyt varauksia uusilta asiakkailta, jotka eivät ole välttämättä varausruuhkan vuoksi mahtuneet aiempina vappuina, hän sanoo.

Veikkaan, että luvassa on kaikenlaista hulinaa ja epävirallisia jatkoja.

Myös SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjujohtaja Harri Ojanperä sanoo, että kansan innostus on selvästi näkyvissä.

– Näyttää siltä, että tuo lounasaika tulee olemaan poikkeuksellisenkin suosittu. Vappulounaalle tulee varmasti purkautumaan sellaista patoutunutta kysyntää, sillä silloin ravintoloihin voi nimenomaan päästä, Ojanperä kertoo.

Molemmat ketjut kuitenkin pohtivat myös mahdollisia lieveilmiöitä. Kun pilkku tulee aikaisemmin, ihmiset jatkavat juhlintansa ravintolasta muualle.

– Luulen, että vappu tulee näkymään kaksijakoisena. Ravintolat menevät suhteellisen aikaiseen kiinni, niin veikkaan, että luvassa on kaikenlaista hulinaa ja epävirallisia jatkoja jo vappuaaton iltana. Eli lieveilmiöille on varmasti tällä tavalla mahdollisuus, Ojanperä arvioi.

Taloudellisesti vaisumpaa

Liikevaihdollisesti ravintolayhtiöt eivät odota vapusta suurta plusmerkkiä. Yhtiöt arvioivat rajoitusten leikkaavan liikevaihdon puoleen normaalista vapusta ja tekevän siitä vaisumman.

– Meille tärkeintä on tarjota mahdollisuus juhlia turvallisesti kun siihen on mahdollisuus. Uskon, että luvassa on ihan hyvää trafiikkia, mikä tietysti rajoitusten vuoksi jo puolittuu, NoHon Vikström pohtii.

NoHo Partners pyrkii pitämään ravintolansa auki vapun ajan erityisesti kahdesta syystä.

– Haluamme saada henkilökuntaamme töihin, mikä on itsessään hieno asia. Vappupäivä on kuitenkin perhe- ja ystäväporukoiden kokoontumisen päivä. Sen vuoksi meidän on hyvä pitääkin ravintolat auki. Toivomme, että tämä piristää sekä asiakkaitamme että henkilökuntaamme, Vikström sanoo.

SOK joutuu pitämään myös merkittävän määrän ravintoloitaan kiinni monen niistä eläessä illanvietosta.

– Jos joudumme sulkemaan jo iltapäivällä ravintolat ja lopettamaan anniskelun, ei niitä kannata yhden päivän vuoksi avata, Ojanperä kertoo.

Ei vielä yökerhojen aika

Sen sijaan yhtiöiden yökerhot eivät vielä vapuksi aukea edes alueilla, missä anniskelu on sallittu klo 22 asti. NoHon Vikströmin mukaan niiden liiketoimintamalli perustuu nimenomaan yöaikaan, eikä rajoitettu anniskeluaika siksi vielä onnistu.

– Odotamme, että niille sopivat aukioloajat ovat mahdollisia, hän tiivistää.

Samalla linjalla on myös SOK:n Ojanperä.

– Alueilla, joissa anniskelu jatkuu klo 22 saakka, pidämme tietyt ravintoloistamme auki. Yöravintoloita meillä nyt ei niin paljon ole, mutta ne pysyvät myös kiinni.