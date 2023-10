Razmyar ihmettelee: Hallitus on antamassa suurituloisille veronalennuksen, jota he eivät halua

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar varoittaa Petteri Orpon (kok.) hallitusta hyvätuloisia suosivan politiikan seurauksista ja kannustaa perumaan solidaarisuusveron alarajan nostamisen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Helsingin Sanomien mielipidemittauksen (15.10.) mukaan 72 prosenttia suomalaisista vastustaa solidaarisuusveron alarajan nostamista. Veronalennusta vastustaa jopa enemmistö niistä suurituloisista, jotka siitä hyötyvät, Razmyar huomauttaa.

– Orpon hallitus on siis antamassa jopa yli 10 000 euroa kuukaudessa tienaaville veronalennuksen, jota he eivät halua – ja tämä vielä tilanteessa, jossa hallitus on ottamassa kautensa aikana lähes 50 miljardia lisää velkaa, vaikka ennen vaaleja lupasi tiukkaa taloudenpitoa, hän toteaa tiedotteessa.

Razmyar ei ole yllättynyt HS:n selvityksen tuloksesta. Hänen mukaansa se kertoo ennen kaikkea siitä, että suomalaiset ovat solidaarista kansaa, joka haluaa talouden tasapainotuksen tapahtuvan oikeudenmukaisesti.

– Suurin osa ihmisistä tuntee jonkun, johon hallituksen leikkaukset osuvat kipeästi. Eivät he iloitse omalle kohdalleen osuvista veronkevennyksistä, vaan ovat huolissaan niiden pienituloisten läheisten ja tuttavien puolesta, jotka hallituksen leikkausten myötä joutuvat pahimmillaan valitsemaan lääkkeiden ja ruoan välillä. Vain kuplassa elävä hallitus voi olla ymmärtämättä tätä.

MIELIPIDEMITTAUKSEN mukaan myös noin puolet kokoomuksen ja enemmistö perussuomalaisten kannattajista vastustaa solidaarisuusveron alarajan nostamista.

– Tulokset osoittavatkin, kuinka pahasti Orpon ja Purran hallitus on vieraantunut paitsi todellisuudesta, myös omista äänestäjistään, Razmyar toteaa.

Hänen mukaansa hallitus puolustaa suurituloisten veronalennuksia sanomalla, että 60 miljoonaa on valtion budjetissa pieni raha.

– Jos valtion budjetissa on kerran 60 miljoonaa euroa ylimääräistä, eikö olisi oikeudenmukainen kädenojennus hallitukselta ohjata tämä summa heille, joiden arjessa muutamallakin eurolla kuukaudessa olisi suuri merkitys?

Razmyar muistuttaa, että jopa kahden vaalikauden mittainen julkisen talouden sopeutus onnistuu vain, jos ihmiset katsovat säästöjen jakautuvan tasapuolisesti.

– Jos hallitus pitää jatkossakin kiinni epäoikeudenmukaiseksi koetusta, hyvätuloisia suosivasta talouslinjastaan, vaarantaa se pitkällä aikavälillä paitsi koko sopeutuksen onnistumisen, myös kansakunnan yhtenäisyyden. Kysynkin nyt valtiovarainministeriltä: Oletteko valmis perumaan suurituloisten veronalennukset, jotka lisäävät leikkaustarvetta muualla ja joita suurin osa suomalaisista vastustaa?