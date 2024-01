Razmyar: “Tämä ei ole vain Hakaniemen tai duunareiden asia” – laajan lakkorintaman pitäisi olla herätys hallitukselle

– Historiallisen laajan lakkorintaman pitäisi olla selkeä viesti hallitukselle, etteivät suomalaiset työntekijät hyväksy hallituksen työmarkkinaesityksiä, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar huomauttaa.

Hän viittaa muun muassa HS:n joulukuun lopulla teettämään selvitykseen, jonka mukaan suurin osa suomalaisista vastustaa hallituksen kaavailemia työelämäesityksiä. Suomalaisten mielestä hallituksen pitäisi neuvotella ammattiyhdistysliikkeen kanssa työelämän pelisäännöistä, vaikka hallitus saikin vaaleissa enemmistön.

– Työnantajapuoli ei selkeästi halua nähdä, että tämä ei ole vain Hakaniemen tai duunareiden asia, vaan näitä esityksiä vastustetaan laajasti yhteiskunnassamme, Razmyar toteaa tiedotteessa.

Monelta yhteiskunnan eri sektorilta, koulutustaustasta riippumatta on osoitettu, että tällainen ei ole suomalaisten oikeustajuun sopivaa, hän muistuttaa.

– Hallituksen pitäisi ymmärtää, että sen esityksissä on jotain perustavanlaatuisesti pielessä, kun niitä vastustavat varhaiskasvatuksen opettajat, kauppojen työntekijät, lääkärit, insinöörit, kiinteistö- ja siivousalan työntekijät, juristit ja lentäjät – vain muutaman alan nimetäkseni. Tästä huolimatta hallitus ei ole vieläkään perääntymässä esityksistään, koska oma ylpeys on sille tärkeämpää.

RAZMYAR ihmettelee hallituksen ja työnantajapuolen vinoutunutta näkemystä ”Pohjoismaiden mallista”.

– Paljon puhutusta Pohjoismaiden mallista on otettu vain työnantajia tukevat asiat. Mikäli inspiraatiota on haettava muualta, niin miksei sieltä Pohjoismaiden mallista voida samalla ottaa myös niitä työntekijöitä tukevia asioita?

Pohjoismaiseen malliin kuuluu työmarkkinaosapuolten autonomia ja luottamukseen perustuva sopimisen kulttuuri, hän huomauttaa, mutta hallituksen esittämillä muutoksilla luisutaan kauemmas siitä.

HALLITUSPUOLUEET eivät myöskään kertoneet rajuista suunnitelmistaan ennen vaaleja, Razmyar painottaa.

– Kokoomus kertoi tasapainottavansa julkista taloutta, mutta mistään työmarkkinajärjestelmän romuttamisesta ei vaaleissa äänestetty. Se, että viedään uskottavuus koko sopimiseen perustuvalta työmarkkinajärjestelmältä, siihen ei ole vaaleissa mandaattia annettu. Se, mitä vaaleissa tilattiin ja mitä saatiin, ei täsmää.

“Joillain tuntuu olevan hyvin löyhä käsitys demokratiasta.”

Razmyar muistuttaa, että oikeus lakkoon on kirjattu perussopimuksiin.

– Joillain tuntuu olevan tässä maassa hyvin löyhä käsitys demokratiasta, ja se on huolestuttavaa. Demokratia on muutakin kuin vaaleja. Sehän on demokratian puolustamista, että meillä on nykyään lakko-oikeus ja toivottavasti on jatkossakin.

Poliittinen työtaisteluoikeus on mielipiteen- ja sananvapauden käyttämistä. Lakkoilijoiden asettaminen ”demokratian vastustajiksi” on loukkaavaa, Razmyar toteaa.