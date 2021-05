Rennossa ilmapiirissä syntyy enemmän onnistumisia

Tamperelainen Kimmo Laitinen, 37, on Mielen ry:n palvelujohtaja ja Mielen ry:n omistaman SunUra Oy:n liiketoimintajohtaja. Hän vastaa työllisyyspuolen palveluista ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Mielen ry:llä on monenlaisia työllisyysprojekteja. Yhdistyksellä on laajasti palveluita pitkäaikaistyöttömille, mielenterveyskuntoutujille ja myös lähempänä työelämää oleville asiakkaille. Jyrki Liikka

Viimeisen vuoden aikana palveluita on toteutettu osittain rajoitusten mukaan etäpalveluina.

– Asiakkaita on ollut enemmän, mikä on tietysti harmi, sillä olisi hyvä, jos asiakkaita olisi vähemmän. Mitä vähemmän on työttömyyttä, sen parempi.

Laitisen mukaan pahoinvointi on lisääntynyt korona-aikana ja ihmisillä on yhä enemmän haasteita mielenterveytensä kanssa.

Mielen ry:n työ on paljon myös sitä, että ihmisiä kuunnellaan ja annetaan heille aikaa.

– Surullista on, että meillä on paljon asiakkaita, joilla ei ole mitään muita kontakteja kuin meidän valmentajamme.

Kun on sellainen ilmapiiri, jossa voi tehdä virheitä, syntyy rentous tehdä onnistumisia.

Laitinen on työskennellyt kohta kymmenen vuotta pitkäaikaistyöttömien parissa.

– Olen tässä työssä liiketalouspuolen ihmisenä. Enemmän johdan ja koordinoin tekemistä, koska kyse on kuitenkin palveluiden tuottamisesta. Talousosaaminen ja johtaminen ovat vahvuuteni.

Hän haluaa luoda sellaisen toimintamallin ja ilmapiirin, joissa voi tehdä virheitä.

– Pyrin luomaan sellaisen alustan työntekijöille, että he saavat olla rentoina, kaatua ja epäonnistua. Kun on sellainen ilmapiiri, jossa voi tehdä virheitä, syntyy rentous tehdä onnistumisia.

Laitinen toivoo, että tämänkaltainen ajattelu leviäsi vähitellen laajemmalle.

– Itse toimin parhaiten, jos olen sellaisessa ympäristössä, missä on varaa mokata.

Kyseessä on inhimillinen kanssakäyminen, jossa kaikilla on omat haasteensa ja jännityksensä.

Välillä esimiestyö on vaikeaa ja raskasta.

– Työssä täytyy kantaa muiden murheita, ratkoa ongelmia ja olla saavutettavissa, mutta siihen on ajan myötä kasvanut.

Työ ja vapaa-aika menevät iloisesti limittäin ja lomittain.

Kirjoitan viikoittain blogitekstejä, Facebook ja Instagram ovat myös käytössä.

Politiikkakuviot ovat vähitellen alkaneet kiinnostaa Laitista.

– Politiikka on kenttä, joka tavallaan pelottaa, sillä tämä on minulle ihan uutta. Haluan oppia tämänkaltaista yhteistyötä. Tämä on lähinnä oppimismatka, hyvin mielenkiintoista. Laitan siihen sen verran energiaa, mitä pystyn.

Vaalityötäkin Laitinen on ehtinyt tehdä.

– Hakametsän poppoon kanssa olemme tehneet muutamia videoita ja omat sivut on rakenneltu kuntoon. Kirjoitan viikoittain blogitekstejä, Facebook ja Instagram ovat myös käytössä.

Laitisen vaaliteemoja ovat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja pienyrittäjien asema. Lisäksi tapetilla ovat lapsiperheet ja liikunta.

– Mielenterveyttä voisi hoitaa tulevaisuudessa muuallakin tavalla kuin, että on terapiatakuu, sillä se kuitenkin maksaa. Jos pystyisimme luomaan alustoja, joissa voisimme olla hieman paineettomammin, niin asiat voisivat olla eri tavalla.

Mielenterveysasiat voivat tulla vastaan koska tahansa kenelle tahansa.

Kun ihminen saa kannustusta ja rohkeutta avata uuden oven elämässään, se voi muuttaa koko elämänpolun suunnan.

Laitisen mielestä työpaikoille, kouluihin, harrastuksiin ja koteihin pitäisi luoda sellaisia ympäristöjä, joissa hyväksytään enemmän virheitä, erilaisuuksia ja heikkouksia. Samaan aikaan olisi hyvä nähdä se toinen puoli, ihmisen vahvuudet ja niiden hyödyntäminen.

– Jos voisin päättää, kaikilla voisi olla oma terapeutti, jonka kanssa käydä juttelemassa.

Ensisijaisesti sitä tarvitsevat syrjäytyneet ja vaikeassa asemassa olevat henkilöt. Suuri kysymys on, miten se voitaisiin tehdä taloudellisesti niin, että se olisi mahdollista toteuttaa.

Ihmisen elämänpolku saattaa olla joskus pienestä kiinni.

– Kun ihminen saa kannustusta ja rohkeutta avata uuden oven elämässään, se voi muuttaa koko elämänpolun suunnan.

Kysymys voi olla haenko töihin tai kouluun?

– Jännitys saattaa olla kova eikä ympärillä ole tukiverkostoa, joka sparraisi eteenpäin.

Täytyy nostaa hattua päättäjille, että pitävät kaupungin vauhtia yllä.

SDP sopii hyvin Laitisen omiin arvoihin.

– Työni puolella on ihmisiä, jotka ovat jo mukana politiikassa. Mutta ihan itse sain suuni auki ja kysyin, miten pääsee mukaan.

Lapsuudenkodissa Leppävirralla äidin puolen ukki ja hänen veljensä mm. Mauri Sirnö olivat pitkään kuntapolitiikassa mukana. Hän on seurannut politiikan tekoa kiinnostuneena hieman kauempaa ja nähnyt sitä touhua eri puolueen vinkkelistä.

– Kun minut lähetettiin Tampereelle lomalle Sirnön perheeseen, pääsin näkemään kaupunkia. Joskus jaettiin yhdessä vaalimainoksiakin.

Ehkä nuo lapsuudenkokemukset jättivät verkkokalvolle kivan jäljen Tampereesta.

– Tampere on virkeä paikka, täällä tapahtuu ja täällä tehdään rohkeita asioita. Täytyy nostaa hattua päättäjille, että pitävät kaupungin vauhtia yllä. Välillä ihmetyttää, että on onnistuttu niin hyvin.

– Olen politiikan kentällä enemmän neutraali pelaaja ja pyrin olemaan joukkuepelaaja. Olen kiitollinen tästä oppimismatkasta. Seuraan ja opin, Laitinen tiivistää.