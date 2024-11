Republikaanit ottavat vallan Yhdysvaltain senaatissa – voitto häämöttää myös tiukassa edustajainhuonevaalissa

Kisa edustajainhuoneen hallinnasta käy tiukkana Yhdysvaltain kongressivaaleissa. Jaossa ovat kaikki kongressin suuremman kamarin 435 paikkaa. Näin ollen enemmistöön vaaditaan 218 paikkaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Noin puoli kymmeneltä aamulla Suomen aikaa CNN:n mukaan 166 paikkaa oli mennyt demokraateille ja 192 republikaaneille. Edelleen kehittyvät tulokset vaihtelevat hieman eri medioissa. Esimerkiksi Fox Newsin mukaan demokraateilla on 164 paikkaa ja republikaaneilla 189, ja AP:n mukaan demokraateilla on 167 ja republikaaneilla 190 paikkaa. Yhteistä kuitenkin on, että kaikkien medioiden mukaan republikaanit ovat johdossa.

Decision Desk HQ -vaalisivusto ennustaa, että demokraatit saisivat 216 ja republikaanit 219 edustajanpaikkaa kongressissa. Republikaaneilla on ollut aiemmin enemmistö edustajainhuoneessa.

Lisäksi vaaleissa äänestetään 100-paikkaisen senaatin osalta joka kolmannen eli 34 edustajanpaikan haltijasta. Tämänhetkisten tietojen mukaan republikaaneilla olisi ainakin 51 paikkaa ja demokraateilla 42 paikkaa. Paikoista muutama on vielä jakamatta.

Republikaanit kisaavat nyt täydestä kontrollista kongressissa, kun puolue on saamassa enemmistön senaatissa. Demokraateille edustajainhuoneen enemmistö antaisi puolestaan tärkeää vastapainoa republikaanien vallalle.

Edustajainhuoneen vaaleja ratkotaan ympäri maata. CNN:n mukaan esimerkiksi New Yorkin ja Kalifornian osavaltioiden odotetaan olevan ratkaisevia sen kannalta, kumpi puolue voittaa edustajainhuoneen. CNN:n laskennan mukaan tilanne olisi kallistumassa demokraattien hyväksi molemmissa osavaltioissa. AP kuitenkin ennakoi, että voittajan selviäminen kyseisissä osavaltioissa voi viedä vielä päiviä.

VOITTIPA presidentinvaalit kuka tahansa, yhden tai molempien kongressin kamareiden menettäminen vastapuolelle vaikeuttaa demokraattien Kamala Harrisin tai republikaanien Donald Trumpin tavoitteiden toteuttamista.

Tätä on todistettu viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana, kun presidenttinä on ollut demokraatti Joe Biden ja edustajainhuoneessa republikaanienemmistö.

Senaatin osalta niukan enemmistön merkitystä vähentää se, että monissa lainsäädäntöasioissa läpimenoon vaaditaan tuki vähintään 60 senaattorilta. Mikäli republikaanit onnistuvat kääntämään puolelleen kaikki osavaltiot, joissa tilanne on tasaväkinen, saavat he senaatista kaikkiaan 55 paikkaa. Se antaisi puolueelle vahvan aseman edistää Trumpin sisäpolitiikkaa, jos tämä tulee valituksi.

Kongressin voimasuhteilla on merkitystä myös sikäli, että edustajainhuone ja senaatti vahvistavat yhteisistunnossa valitsijamiesvaalin tuloksen 6. tammikuuta. Kyseessä pitäisi olla pelkkä muodollisuus, mutta neljä vuotta sitten tilaisuus keskeytyi Trumpin tukijoiden mellakoihin ja tunkeutumiseen kongressitaloon.

YHDYSVALTALAISMEDIAT AP ja Fox News julistivat aiemmin aamulla Suomen aikaa republikaanien ottaneen vallan Yhdysvaltain senaatissa, kun puolue varmisti itselleen 51 paikkaa senaatin 100 paikasta. Mediat julkaisivat ennusteensa, kun republikaanisenaattori Deb Fischer uusi paikkansa Nebraskassa Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.

Republikaanit pääsivät demokraattien ohi, kun ne onnistuivat ottamaan vallan niin Länsi-Virginian kuin Ohion osavaltioissa.

Ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa senaatissa vaikuttaa samaan aikaan kaksi mustaa naissenaattoria, kun demokraattien Angela Alsobrooks Marylandista ja Lisa Blunt Rochester Delawaresta valittiin senaattiin.

Vermontissa 83-vuotias senaattori Bernie Sanders valittiin neljännelle kaudelle. Sanders on sitoutumaton, mutta äänestää demokraattien mukana.

Länsi-Virginiassa pestiin valittiin Jim Justice, joka on konservatiivisen osavaltion nykyinen kuvernööri. Osavaltion nykyinen senaattori Joe Manchin on istunut senaatissa sitoutumattomana erottuaan aiemmin tänä vuonna demokraateista. Hän on kuitenkin äänestänyt demokraattien linjan mukaan.

Ohiossa republikaanien Bernie Moreno päihitti vuodesta 2007 vallassa olleen demokraattisenaattorin Sherrod Brownin, kertoivat muun muassa NBC ja Fox News.

Demokraatit pettyivät myös Floridassa, mistä puolue toivoi uutta paikkaa. Republikaanisenaattori Rick Scott onnistui kuitenkin uusimaan paikkansa ja tähtää republikaanisenaattorien ryhmäjohtajaksi, kertoi New York Times. Myös Texasissa tuli lunta tupaan, kun republikaanisenaattori Ted Cruz sai jatkokauden.

Päivitetty 6.11. kello 9.56.