Retkeilykäytöstä suljettavan Siikanevan ja muiden lähiluontokohteiden tulevaisuus huolettaa kansanedustajia

SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat peräänkuuluttavat hallitukselta pikaisia toimia lähiluonnon ja kansallispuistojen palveluiden turvaamiseksi. Demokraatti

Kirjallisen kysymyksen laatinut Lotta Hamari muistuttaa, että lähiluonto on monelle suomalaiselle tärkein ja saavutettavin hyvinvoinnin lähde.

– On murheellista, jos turvalliset ja maksuttomat retkeilymahdollisuudet heikkenevät. Näihin kohteisiin panostaminen on investointi ihmisten hyvinvointiin, alueiden elinvoimaan ja luontosuhteen vahvistamiseen, Hamari sanoo tiedotteessa.

Hän nostaa kirjallisessa kysymyksessä esiin Siikanevan soidensuojelualueen, jonka Metsähallitus on sulkemassa retkeilykäytöstä. Alueen pitkospuiden ja muiden retkeilyrakenteiden kunto on heikentynyt, ettei turvallista käyttöä voida taata.

– Kyse ei ole vain yksittäisestä kohteesta, vaan tämä on esimerkki laajemmasta kehityssuunnasta, jossa valtion ylläpitämien lähiluontokohteiden kunnossapito on vaarantumassa, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Hamari muistuttaa, että luonnossa liikkumisen merkitys hyvinvoinnille on kiistaton. Jo lyhyt oleskelu luonnossa alentaa verenpainetta, vähentää stressiä ja parantaa mielialaa.

– Maksuttomat, helposti saavutettavat lähiluontokohteet tarjoavat mahdollisuuden virkistäytymiseen kaikenikäisille ja tukevat samalla alueellista matkailua sekä paikallista elinvoimaa. Näiden kohteiden rappeutuminen on erityisen ongelmallista etenkin ajassa, jolloin harrastamisen kustannukset ovat kasvaneet ja lasten sekä nuorten liikkuminen vähentynyt.

HUOLTA kansanedustajissa herättää myös luontokeskusten tulevaisuus. Metsähallituksen säästöjen myötä esimerkiksi Seitsemisen luontokeskuksen tontin erottamista kansallispuistosta ja mahdollista myyntiä yksityiselle toimijalle valmistellaan.

– Luontokeskukset ovat kuitenkin keskeinen osa kansallispuistojen palvelukokonaisuutta. Ne toimivat tiedonvälityksen, ympäristökasvatuksen ja matkailun solmukohtina. Tilastot osoittavat, että kävijämäärät ovat merkittäviä ja osoittavat palveluiden tarpeellisuuden. On olemassa perusteltu huoli siitä, että yksityistämisen myötä luontokeskusten käyttötarkoitus voi muuttua ja niiden saavutettavuus heikentyä, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan hallitukselta muun muassa, miten lähiluontokohteiden kunnossapito turvataan, miten paikallisia toimijoita kuullaan paremmin muutostilanteissa sekä miten luontokeskusten säilyminen osana kansallispuistojen palveluita varmistetaan myös tulevaisuudessa.

– Tavoitteena on löytää rakentavia ratkaisuja, joilla turvataan lähiluontokohteiden kunto jatkossakin, vahvistetaan yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa ja varmistetaan luontokeskusten toiminta pitkäjänteisesti, SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat korostavat tiedotteessa.

Lotta Hamarin lisäksi kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet SDP:n pirkanmaalaiset kansanedustajat Pia Viitanen, Lauri Lyly, Hanna Laine-Nousimaa ja Marko Asell. Kirjallisen kysymyksen voi lukea tiedotteen liitteestä.