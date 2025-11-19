Reuters: USA ajaa Ukrainaa alueluovutuksiin ja aserajoituksiin

Yhdysvaltain Ukrainaa koskevassa uudessa rauhansuunnitelmassa kaavaillaan, että Ukrainan tulisi luovuttaa alueitaan Venäjälle, kertoo uutistoimisto Reuters. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaksi asiaan perehtynyttä ihmistä kertoi asiasta Reutersille.

Alueluovutusten lisäksi suunnitelmassa kaavaillaan, että Ukrainan tulisi pienentää asevoimiensa kokoa, Reuters kertoo.

Aiemmin yhdysvaltalainen uutissivusto Axios uutisoi Yhdysvaltojen työstäneen salassa Venäjän kanssa uutta suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi. Media perustaa tietonsa yhdysvaltalaisiin ja venäläisiin virkamieslähteisiin.

Uutissivuston tietojen mukaan kyseessä olisi 28-kohtainen suunnitelma, joka on saanut innoituksensa presidentti Donald Trumpin Gaza-rauhansuunnitelmasta.

Axiosin mukaan suunnitelma jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat rauha Ukrainassa, turvatakuut, turvallisuus Euroopassa sekä Yhdysvaltain ja Venäjän väliset suhteet tulevaisuudessa.

Yhdysvaltalaislähteen mukaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff on johtanut suunnitelman laatimista ja keskustellut siitä Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.

Dmitrijev vahvisti Axiosille, että hän tapasi Witkoffia ja tämän tiimiä Yhdysvalloissa lokakuun lopulla.

Tiedossa ei ole, miten Ukraina tai Euroopan maat suhtautuvat suunnitelmaan.

VENÄJÄN lähettiläs Dmitrijev kertoi Axiosille, että suunnitelman pohjana ovat Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin elokuussa Alaskan-tapaamisessa sopimat periaatteet.

Dmitrijevin mukaan tavoitteena on laatia periaatteiden pohjalta kirjallinen dokumentti Trumpin ja Putinin seuraavaa tapaamista varten. Aiemmin suunniteltu Budapestin-tapaaminen tosin on toistaiseksi jäissä.

Dmitrijevin mukaan Yhdysvallat on parhaillaan esittelemässä suunnitelman ”etuja” Ukrainalle ja Euroopan maille. Yhdysvaltalainen virkamies vahvisti Axiosille, että Valkoinen talo on alkanut kertoa uudesta suunnitelmasta eurooppalaisille ja ukrainalaisille virkamiehille.

Yhdysvaltalaislähteen mukaan Valkoinen talo uskoo, että Ukraina ja Eurooppa voidaan saada tukemaan suunnitelmaa.

MUUN MUASSA Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kehotti keskiviikkona Venäjää ja Ukrainaa palaamaan neuvottelupöytään.

Erdogan kommentoi asiaa yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa presidenttien tapaamisen jälkeen. Erdoganin mukaan tapaamisessa Zelenskyin kanssa korostui tarve jatkaa Istanbulissa käytyjä neuvotteluja.

Istanbulissa on käyty kuluvan vuoden aikana kolme neuvottelukierrosta Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta ne eivät ole tuoneet mukanaan juuri mitään muuta kuin sopimuksen vankienvaihdosta.

Zelenskyi sanoi tiedotustilaisuudessa toivovansa, että vankienvaihto Venäjän kanssa loppuvuoden aikana.