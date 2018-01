Reutersin toimittajia uhkaa jopa 14 vuoden vankeusrangaistus Myanmarissa

Niin kutsuttua aktiivimallia ei varsinaisesti haluta kunta-alan neuvottelupöytään, mutta työntekijäjärjestöt toteavat yhteen ääneen, että se heijastuu poliittiseen ja yleiseen työmarkkinatilanteeseen. Käytännössä se voi olla vaikea pitää poissa neuvottelutilanteesta.

Pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja JAU:n puheenjohtajat kertoivat tänään neuvottelujen kulusta ja tavoitteistaan.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki istuu STTK:n hallituksessa, joka käsittelee aktiivimallia ensi viikolla aivan kuten SAK:kin.

– STTK:n hallitus käy tarkempaa pohdintaa, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ennen kaikkea otetaan myös vastaan sitä palautetta, mitä liittoihin on tullut jäsenistöltä. Eikä se ole kyllä kiitosta ollut. Mietitään sitä, miten mennään eteenpäin. Kyllä meille Jytyyn on tullut pettyneitä kommentteja ennen kaikkea meidän omilta työttömiltä, joita se koskettaa, Maija Pihlajamäki sanoo Demokraatille.

Ensi viikolla on STTK:n hallituksen normaali kuukausittainen kokous.

Jyty on STTK:lainen ammattiliitto.

”Miten ne ihmiset voivat hakea työtä, kun ei siellä ole tarjolla mitään työt?”

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund on kommentoinut aktiivimallia julkisuudessa ja esittänyt, että se oli pienin paha hallituksen ajamista vieläkin kovemmista työttömyysturvan leikkauksista. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on kertonut Demokraatille, ettei STTK ole nykyisessä muodossa toteutuneen aktiivimallin takana.

– Minä ennen kaikkea kannan huolta syrjemmällä maaseudulla asuvista. Miten ne ihmiset voivat hakea työtä, kun ei siellä ole tarjolla mitään työtä eikä voida pakottaa, että maaseutukunnista kaukaa muutetaan työn takia jonnekin. Siellä on ehkä puoliso, jolla on työpaikka, lapset koulussa, siellä on talo, jonka arvo paikallisesti on ehkä 40 000 euroa. Kukaan ei sitä osta. Sitten pitäisi lähteä kaupunkiin, ottaa velkaa, saako puoliso sieltä työtä, miten ostetaan uusi asunto, Maija Pihlajamäki pohtii.

Pihlajamäki vaatii aktiivimallin hiomista ja muuttamista.

– Onhan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanonut, että katsotaan käytännöt ja miten se lähtee toimimaan. Kyllä minä toivoisin sinne viilausta, ei näin rankaisevaa versiota kuin se tällä hetkellä on, Maija Pihlajamäki sanoo.

STTK:n hallituksessa niin ikään istuva TEHYn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo, että TEHYyn aktiivimallista ei ole tullut kovin paljon palautetta. Hän arvioi syyksi sen, että tilanne on muutoinkin niin raskas.

– Luulen, että se johtuu siitä, että kun on neuvottelukierros meneillään parhaillaan ja jäsenemme ovat aika tukalassa tilanteessa sote-uudistuksen takia työmarkkinoilla. Luulen, että se vie huomiota.

Rytkösen mielestä hallituksella on kokonaiskuva kateissa. Hän ihmettelee, minkä takia samaan aikaan leikataan subjektiivista päivähoito-oikeutta ja tehdään aktiivimalli.

– Millä ne äidit esimerkiksi menevät ja hakevat sitä työtä? Rytkönen hämmästelee.

– Jos tehdään joitain tämäntyyppisiä ratkaisuja, toisen käden pitäisi tietää, mitä se toinen tekee, Rytkönen kritsoi hallitusta.