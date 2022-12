Rikkooko Harkimo puolueensa sääntöjä? – näin hän vastaa

Asiasta uutisen tehnyt Ilta-Sanomat päätteli tuolloin, että jo Harkimo valitaan keväällä 2019 uudelleen eduskuntaan, tuleva kausi jää Harkimon viimeiseksi.

- Me äänestettiin se netissä, että haluatteko kaksi kautta, kolme kautta vai aina. Ne haluavat kaksi. Ei siellä jää mitkään hommat kesken, jos sä olet kaksi kautta, Harkimo vakuutti lehdelle.

Liike nytin nettiparlamentin äänestykset ohjaavat puolueen eduskuntaryhmän työtä ja puolueen yleistä kannanmuodostusta.

Harkimo on nyt istunut eduskunnassa kaksi kautta. Hän on kuitenkin asettunut Uudenmaan vaalipiiristä ehdolle kolmannelle kaudelle. Demokraatti tiedusteli tänään eduskunnassa Harkimolta, miksi näin on käynyt.