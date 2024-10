Rikkooko Venäjä oikeasti Suomen vesitorneja – vai innostuiko pätkäsisäministeri keulimaan uhkakuvilla?

Ministeriön taustatilaisuudesta tehtyjen mediajuttujen perusteella Suomen kriittisten kohteiden ympärillä lentelee tunnistamattomia – mutta melkoisen varmasti – punatähtisiä drooneja. Samoin alkukesällä havaittu vesilaitoksiin tehty ilkivalta näyttäisi valtiollisen toimijan tekosilta – tai siis näin ministeri antoi ymmärtää.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps), joka paraikaa hoitaa oman toimensa ohella myös sisäministeriyttä, ilmoitti tilaisuudessa oman näkemyksensä syyllisestä.

Ilta-Sanomat kertoi Ranteen sanoneen, että aihetodisteet viittaavat Venäjään.

- Tutkinnat ovat kesken monilta osin, mutta kun nojaa tietonsa siihen, mitä sotilas- ja siviilitiedustelutietoa on, on selkeää, että viitteitä on, Ranne sanoi Ilta-Sanomien mukaan.