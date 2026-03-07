Ulkomaat
7.3.2026 06:12 ・ Päivitetty: 7.3.2026 06:22
Rikosvirasto: Venäjän tiedustelu lähetti palopommipaketteja
Eurooppalaisviranomaiset uskovat Venäjän sotilastiedustelun olleen vuonna 2024 ympäri Eurooppaa lähetettyjen itsesyttyvien pakettien lähettämisoperaation takana.
Monen Euroopan maan viranomaisten yhteistutkinnan tuloksista tiedotti perjantaina EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust.
Heinäkuussa 2024 Liettuasta lähetettiin paketteja osoitteisiin Britanniassa ja Puolassa. Paketteja syttyi matkalla tuleen Saksan Leipzigin lentokentällä, varastossa Britanniassa ja autossa Puolassa.
Viranomaiset saivat talteen yhden paketeista ennen sen kaavailtua syttymistä. Ehjänä säilynyt paketti mahdollisti sytyttämislaitteen analysoinnin.
TUTKINTA johti 22 epäillyn tunnistamiseen Liettuassa ja Puolassa. Epäillyt oli rekrytoitu ja heitä oli ohjeistettu verkkoviesteillä. Heidän uskotaan työskennelleen maksua vastaan Venäjän sotilastiedustelu GRU:lle.
Epäillyt tekijät olivat kotoisin Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Ukrainasta. Monet olivat ”sosioekonomisesti haavoittuvaisessa asemassa”, virasto kuvailee.
Eurojustin asettamaan tutkintaryhmään kuului viranomaisia Saksasta, Liettuasta, Puolasta, Hollannista ja Britanniasta.
