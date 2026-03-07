Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

7.3.2026 06:12 ・ Päivitetty: 7.3.2026 06:22

Rikosvirasto: Venäjän tiedustelu lähetti palopommipaketteja

iStock

Eurooppalaisviranomaiset uskovat Venäjän sotilastiedustelun olleen vuonna 2024 ympäri Eurooppaa lähetettyjen itsesyttyvien pakettien lähettämisoperaation takana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Monen Euroopan maan viranomaisten yhteistutkinnan tuloksista tiedotti perjantaina EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust.

Heinäkuussa 2024 Liettuasta lähetettiin paketteja osoitteisiin Britanniassa ja Puolassa. Paketteja syttyi matkalla tuleen Saksan Leipzigin lentokentällä, varastossa Britanniassa ja autossa Puolassa.

Viranomaiset saivat talteen yhden paketeista ennen sen kaavailtua syttymistä. Ehjänä säilynyt paketti mahdollisti sytyttämislaitteen analysoinnin.

TUTKINTA johti 22 epäillyn tunnistamiseen Liettuassa ja Puolassa. Epäillyt oli rekrytoitu ja heitä oli ohjeistettu verkkoviesteillä. Heidän uskotaan työskennelleen maksua vastaan Venäjän sotilastiedustelu GRU:lle.

Epäillyt tekijät olivat kotoisin Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Ukrainasta. Monet olivat ”sosioekonomisesti haavoittuvaisessa asemassa”, virasto kuvailee.

Eurojustin asettamaan tutkintaryhmään kuului viranomaisia Saksasta, Liettuasta, Puolasta, Hollannista ja Britanniasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Kotimaa
6.3.2026
Oletuskin perheenlisäyksestä pudottaa yhä naisten tuloja – Näin pitkään äitiysriski näkyy palkassa
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
6.3.2026
Arvio: Miten kostamme kaiken kokemamme, miettivät kidutuksen uhrit pakettiauton suojissa Cannes-voittajassa
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
6.3.2026
Janne Riiheläinen: Ydinasesotku osoitti taas nykyisen vallanjaon riskit
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU