”Riskinä on, että yritykset voisivat laajemminkin hyödyntää lain tarjoamaa mahdollisuutta” – kansanedustaja huolestui yrityslaskujen perintäkäytännöistä

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) jätti tänään kirjallisen kysymyksen yritysvelallisten aseman parantamisesta ja perintäkäytännöistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kymäläisen kysymyksen taustalla ovat viime aikoina julkisuudessakin käsitellyt tapaukset, joissa velkova yritys on asettanut yrityslaskujen eräpäiviä viikonlopulle. Kun velallinen yritys on asettanut laskun maksuun eräpäivänä, on maksu näkynyt vastaanottajan tilillä vasta seuraavana pankkipäivänä. Tällaisissa tapauksissa laskun lähettänyt yritys on voinut periä maksun myöhästymisestä 40 euron vakiokorvauksen sekä viivästyskorkoa.

Lain mukaan tämä on mahdollista, mutta Kymäläinen huomauttaa tiedotteessa, että yleisen käytännön mukaisesti vakiokorvauksia ei ole suomalaisessa liike-elämässä ollut tapana periä varsinkaan lyhyissä maksuviivästystapauksissa.

– On kohtuutonta, jos yritysvelalliselle aiheutuu taloudellista vahinkoa pankkitoiminnan viivästyksistä. Riskinä on, että yritykset voisivat laajemminkin hyödyntää lain tarjoamaa mahdollisuutta ja asettaa tarkoituksella eräpäiviä viikonlopuille, jotta muodostuisi peruste vakiokorvauksen ja viivästyskorkojen perimiseen, Kymäläinen sanoo tiedotteessa.