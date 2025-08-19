RKP pisteyttäisi maahanmuuttajat Kanadan malliin – ”Talouden tuomiopäivän pasuunat pitäisi jättää kaappiin”

RKP haluaa, että hallituksen painopiste syyskuun budjettineuvotteluissa olisi työllisyyden, investointien ja talouskasvun edistämisessä. Puolueen eduskuntaryhmä lähetti hallituskumppaneilleen tämän viestin kesäkokouksestaan Turusta tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Suomi tarvitsee ennen kaikkea tulevaisuudenuskoa ja kasvua. Suomea ei nosteta vain leikkauksilla ja veronkorotuksilla, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson tiedotustilaisuudessa tiistaina.

- Nyt ei ole aika tehdä u-käännöksiä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on esittänyt budjettiehdotuksessaan noin 900 miljoonan euron sopeutuksia. Vielä viime kevään kehysriihessä hallitus päätti kasvutoimista, joihin kuului esimerkiksi veronkevennyksiä palkkatuloihin ja yrityksille.

Andersson myös halusi vedota myönteisemmän keskustelun puolesta.

- Tuomionpäivän pasuunat, jotka aika pitkään ovat suomalaisessa politiikassa soineet siitä, että kaikki on huonosti, että pitää leikata ja nostaa veroja, ne pitäisi jättää sinne orkesterin kaappiin.

RKP linjasi tiistaina 30 ratkaisua, joita se haluaisi hallituksen edistävän. RKP esittää kasvutoimina esimerkiksi negatiivisen tuloveron kokeilua, vihreän siirtymän investointien verokannustimen laajentamista sekä Kanadan mallin mukaista pisteytysjärjestelmää maahanmuuttajille.

Kanadan pisteytysjärjestelmässä arvioidaan esimerkiksi maahanmuuttajien taitoja, koulutusta, kielitaitoa ja työkokemusta.

- Tänä päivänä täytyy olla työpaikka, kun tulee maahan. Kanadan järjestelmähän on käytännössä se, että arvioidaan työllistymisen edellytyksiä ja sen kautta pääsee maahan. Voisi sanoa, että se on helpotus monella tapaa. Haluaisimme tuoda sen tänne rinnakkaisena järjestelmänä, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi.

PISTEYTYKSEN parametrejä voisi Adlercreutzin mukaan myös muuttaa esimerkiksi työmarkkinoiden tilanteen mukaan. Hän huomautti, että Kanadalla on erillinen järjestelmä humanitääriseen maahanmuuttoon.

Tiedotustilaisuudessa Anderssonilta ja Adlercreutzilta kysyttiin Kanadan malliin viitaten, ovatko he alkaneet ”puhua persua” eli perussuomalaisten kieltä.

- Kyllä me edelleen puhutaan aika vahvaa RKP:tä. Persukieli ei ole ihan luontevaa, Andersson sanoi.

Adlercreutz sanoi olevansa iloinen, jos tämä ehdotus yhdistäisi puolueita.

RKP esittää Suomeen tuleville osaajille myös kahden viikon palvelulupausta. Siinä luvattaisiin töihin tuleville, että he saavat kahdessa viikossa suomalaisen henkilötunnuksen, koulu- ja varhaiskasvatuspaikat lapsille, pankkitilin ja työluvan.

MYÖS sopeutuksiin RKP:llä on kertomansa mukaan keinoja, mutta niitä se ei halua tuoda julkisuuteen. Hallitus neuvottelee parhaillaan uusista sopeutuksista syyskuun budjettineuvotteluja varten.

- Me olemme neuvotteluissa esittäneet toimia, joilla päästään hyvinkin siihen tavoitteeseen. Emme ole niitä julkistaneet, koska haluamme pitää neuvottelut neuvotteluina ja haluamme, että siinä säilyy joustoa puolin ja toisin.

RKP vastustaa Purran esittelemistä keinoista esimerkiksi koulutuksen leikkauksia ja merenkulun miehistötuen leikkaamista. Jälkimmäistä puolue pitää suorastaan hallitusohjelman vastaisena.

- Kun sopeutetaan, pitää välttää sellaisia sopeutustoimia, joista tiedetään tasan tarkkuudella, että ne heikentävät kasvun edellytyksiä, Andersson linjasi.