RKP:n Henriksson äimän käkenä: ”Mitä me olemme nokitelleet?”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoo, että hallitusta kasaavien neljän puolueen puheenjohtajien keskustelu pelisäännöistä puhdistaa ilmaa.

Pelisääntökeskustelun taustalla on perussuomalaisten kansanedustajan, varapuheenjohtaja Mauri Peltokankaan kirjoitus Facebookissa lauantaina aamuyöllä. Hän kirjoitti kettuuntuneensa siitä, että vaalivoittajat eivät neuvottele hallitusohjelmaa, vaan asioita sekoittaa ”erään aina Suomessa marginaalipuolueena olleen puolueen äänekkäimmät vihervasemmistoon kallellaan olevat maailmanhalaajatahot”.

Peltokankaan voi olettaa viittaavan RKP:hen, sillä kirjoituksessa mainittiin ”samma på svenska”, ”sama ruotsiksi”.

Henriksson kommentoi tilannetta hieman ennen puoltapäivää. Hän painotti, että jokainen puolueen puheenjohtaja vastaa siitä, että keskustelee oman neuvotteluryhmänsä kanssa.

– Meitä on täällä neljä eri puoluetta ja jokaisella on erilaiset toimintatavat. Kun nyt yritetään saada kasaan yhteistä hallitusta, on tärkeää kunnioittaa toisia eikä kirjoittaa alentavaan sävyyn, väheksyvästi toisesta puolueesta. Nyt kaikki energia pitäisi laittaa neuvotteluihin, se on kansalaisten ja Suomen etu.

Hän totesi, että RKP on tosissaan neuvottelemassa, että hallitus saadaan tältä pohjalta aikaiseksi ja hallitus saa ohjelman, joka on Suomelle hyväksi, ja jonka RKP pystyy hyväksymään puolueena.

– Me yritämme saada aikaan enemmistöhallituksen, ja siihen tarvitaan enemmän kuin kaksi puoluetta. Kukaan ei voi sanella, kukaan ei voi saada kaikkea mitä haluaa.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra totesi aiemmin aamulla, että ”eräänlaista nokittelua kyllä tapahtuu molempiin suuntiin”.

– Nyt en kyllä ymmärrä, mitä me olemme nokitelleet, Henriksson totesi silmin nähden hämmästyneenä.

Hän sanoi lukeneensa vain perussuomalaisten kansanedustajan eli Mauri Peltokankaan, kirjoituksen.

– Tällaisia en ole nähnyt RKP:n edustajilta tai neuvottelijoilta.

Purra totesi aamulla myös, että jotkut RKP:n edustajat puhuivat ennen hallitusneuvottelujen aloittamista, että olisivat mieluummin mukana sinipunakoalitiossa. Henrikssonin mielestä on aivan eri asia, mitä on keskusteltu hallituspohjasta ennen kuin neuvotteluprosessi on alkanut kuin kommentoida väheksyvästi toista puoluetta.

Hän ei myöskään pitänyt Peltokankaan kirjoitusta minään vitsinä – jos sitä yritetään jälkeenpäin sellaisena kuitata.

– Eihän se viikonlopun kirjoitus ollut mitään vitsailua. Tällainen kirjoittelu pitää lopettaa, jos halutaan saada yhteistä hallitusohjelmaa ja luottamusta aikaiseksi. Hallitusneuvottelut on äärimmäisen raskas prosessi jo sinällään, kun taloutta pitäisi tasapainottaa kuudella miljardilla. Meillä on riittävästi haasteita ilman piikittelyä.

HANKALIMMAKSI kysymykseksi Henriksson nosti talouden ison kuvan – sellaisten ratkaisujen ja uudistuksien aikaansaaminen, jotka tuottavat talouskasvua. Hän totesi, että työvoimapulasta kärsivällä sosiaali- ja terveyssektorilla on myös omat isot haasteensa.

– Asiakysymyksissä tulee olemaan näkemyseroja, ja näiden yhteensovittaminen on meidän iso tehtävämme.

Henrikssonilta kysyttiin, pitäisikö Peltokankaan pyytää anteeksi kirjoitustaan.

– Se on hänen itsensä arvioitava.