20.10.2025 05:06 ・ Päivitetty: 20.10.2025 05:06
Rodrigo Pazista tulossa Bolivian seuraava presidentti
Bolivian presidentiksi on nousemassa keskustaoikeistolainen senaattori Rodrigo Paz.
Kun äänistä lähes 98 prosenttia oli laskettu, Paz oli saamassa 54,6 prosenttia sunnuntaina järjestetyn presidentinvaalien toisen kierroksen äänistä. Hänen vastaehdokkaansa, Bolivian entinen presidentti Jorge Quiroga oli saamassa 45,4 prosentin äänisaaliin.
Vaalivoittajaksi julistautunut Paz sanoi Bolivian ottavan takaisin paikkansa kansainvälisellä näyttämöllä.
- Meidän on avattava Bolivia maailmalle ja palautettava sen rooli, hän julisti voittopuheessaan.
58-vuotias Paz kampanjoi muun muassa talouskurilla ja veronalennuksilla. BBC:n mukaan hän ajaa lisäksi keskushallinnon rahoituksen uudelleenjakoa alueellisille toimijoille.
Paz on Bolivian presidenttinä vuosina 1989-1993 toimineen Jaime Paz Zamoran poika.
PAZIN valinta päättää entisen presidentin Evo Moralesin MAS-puolueen parikymmentä vuotta kestäneen sosialistivallan.
Paz kuvaili mahdollista hallintatyyliään jo ennen vaaleja konsensushakuiseksi.
Pazin kristillisdemokraattisella PDC-puolueella ei ole enemmistöä Bolivian kongressin kummassakaan huoneessa, joten lainsäädäntötyö vaatii yhteistyötä yli puoluerajojen.
Paz pyrki jo kampanjansa aikana vetoamaan useisiin eri äänestäjäryhmiin monilla iskulauseillaan. Konservatiiviäänestäjiä hän kosiskeli ”Jumala, perhe, isänmaa” -sloganilla. Argentiinalaista vasemmistoikoni Che Guevaraa hän taas lainasi ”aina voittoon asti” -iskulauseessaan.
Vaalilupauksissa on korostunut Pazin ”kapitalismia kaikille, ei vain harvoille” -viesti.
- Minun ei tarvitse määritellä itseäni vaan ennemmin tarjota vaihtoehto maalle, Paz vastasi CNN:n haastattelussa kysymykseen ideologisesta suuntautumisestaan.
11,3 miljoonan asukkaan Boliviassa on meneillään pahin talouskriisi vuosikymmeniin. Pitkät jonot huoltoasemilla ja ruokakaupoissa ovat tavanomainen näky.
