Rovanperä ratkaisi rallin, ruksaamalla – historiallinen viisikko kärkeen

Kalle Rovanperä on vain kahden erikoiskokeen päässä ensimmäisestä voitostaan kotikisassaan. Toyotan Rovanperä eteni vääjäämättömästi sekunti sekunnilta karkuun Hyundain Thierry Neuvilleltä ja Adrien Foumaux’lta. Pertti Knuuttila

Rovanperä kasvatti lauantain aamulenkillä eroa lisää 10,2 sekuntia, perjantain jäljiltä yhteensä 14,7 sekuntiin. Päivähuollossa Foumaux oli vain kolmen kymmenyksen päässä tallitoveristaan.

Päivätauolla Rovanperä asetteli sanojaan maltillisesti tyytyväisenä.

– Toivotaan, ettei iltapäivän lenkillä meille osu sadekuuroa. Ajopaikka on aika hyvä. Märissä urissa ajamista sateella voi paikata vähän hanskalla, optimoida ajamista. Pienet tieosuudet ovat pehmeitä ja niissä on syvät urat. Yritetään pieniä muutoksia autoon nyt huollossa ja parantaa tuntumaa, summasi Rovanperä.

Rallin kakkonen Neuville kohtasi Leustu ykkösellä vastoinkäymisiä, jotka keskeyttivät hänen takaa-ajonsa Rovanperään.

– Kivi kiilasi jarrusatulaan ja vei takajarruista tehot. Se alkoi ek:n puolessa välissä. Muutoin sää vaihteli koko ajan. Nyt tarvitsen iltapäivälle tasaisuutta ajoon, selvitti Neuville huoltotauolla.

Molemmat Hyundain kärkikuskit rikkoivat oikeat eturenkaansa Västilä kakkosella ja joutuivat nilkuttamaan maaliin pelkällä vanteella. Sekä Neuville ja Fourmaux hävisivät molemmat yli puolitoista minuuttia ja putosivat sijoille kuusi ja seitsemän. Se tarkoitti, että Toyotat siirtyivät vitoisjohtoon rallissa.

– En tiedä mistä se tuli. Ajoin keskellä tietä. Ei ollut mitään iskua. Tämä oli 13. tai 14. rengasrikkoni tällä kaudella, pyöritteli hallitseva mestari Neuville pätkän maalissa epäonnista kauttaan.

– Voimme vielä yrittää ajaa huomenna pisteistä. Mutta kyllä tässä nyt rengasrikkoon meni minun mestaruustaistelun mahdollisuuden, sanoi Neuville pettyneenä.

YHTÄKKIÄ Västilä2:n jälkeen Rovaperän johto rallissa oli peräti 29 sekuntia ennen Takamoto Katsutaa. Kolmanneksi nousi Sebastien Ogier – tosin 2,4 sekunnin päässä Elfyn Evans ja josta 6,4 sekunnin päässä Sami Pajari.

Aikamoinen ja historiallinen Toyotan viisikko.

Mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, että ennen kuin ensimmäisenä Toyotana pätkälle startannut Elfyn Evans lähti, hän sai tiimiradioon varoituksen, että kolmannessa kovaa ajettavassa mutkassa on kiviä. Näin todennäköisesti kaikki Toyotat välttivät tämän dramaattisen käänteen ja rengaskatastrofin rallissa ja vielä ehkäpä koko kauden MM-sarjan pistetilanteissa.

Lauantain päätteeksi Rovanperä johti 36,1 sekuntia ennen Katsutaa, josta 6,8 sekunnin päässä kolmantena on Ogier. Evans neljäntenä 1,5 sekunnin päässä ranskalaisesta. Pajari Toyota-viisikon viimeisenä 59,2 sekuntia Rovanperästä.

– Iso päivä tiimille. Vältin riskejä, enkä tehnyt mitään hullua. Huomisesta tulee iso päivä, summasi Rovanperä lauantain päätteeksi.

– Hyundai tulee kovaa huomenna. Yritin pitää vauhdin ja fiiliksen, että menee samalla fiiliksellä huomennakin, päätti Rovanperä.

TOYOTAN ylivoima jatkui myös Ralli2-autoissa. Laukaalainen Roope Korhonen onnistui puolustamaan johtoaan koko lauantain 1,8 sekunnilla ennen juhlakalua ja ”principaalia” Jari-Matti Latvalaa ennen Skodan virolaista Robert Virvestä. Virolainen on jäänyt Latvalasta 21,1 sekuntia.

– Ennen Viroa en tykännyt renkaista. Mutta nyt Hankook on toiminut hyvin, kun on ollut lämmintä ja kosteaa. Rengasta ei voi kyllä nyt moittia, sanoi Korhonen ennen päivähuoltoa.

– Mukava pätkä. Melkoiset urat, mutta yritin puskea. Pieniä virheitä, muuten tuli ok, kuittasi Korhonen johtonsa Leustu kakkosen maalissa.

Mikko Heikkilä joutui keskeyttämään ulosajoon Västilä kakkoselle ajettuaan luokan kärkikuljettajien pohja-ajan edelliselle Parkkola kakkoselle. Viron Georg Linnamäe keskeytti kärkitaistelusta Päijälä kakkoselle.

– Meille kävi täsmälleen samalla tavalla kuin Rovanperälle viime vuonna. Maakivi oli linjalle ja osuimme siihen, purki Heikkilä tilannetta.

HUOMENNA sunnuntaina nähdään loppuotatus kahteen kertaan ajettavalla, legendaarisella Ouninpohja erikoiskokeella.

Nyt voi sanoa, että tämän kauden sääntömuutokset sunnuntaipisteistä voi vielä pelastaa muutoin lässähtäneen jännitysnäytelmän suomalaismetsissä.

Suomalaisella ralli osaamisella on vientiä maailmalle. Viime helmikuussa on Genevessä, FIA:n ralliosastolla aloittanut EM-sarjan (ERC) urheiludelegaattina Miikka Anttila, joka tunnetaan hyvin vuosikymmeniä toimineena rallin ammattikartturina.

– Se on paljon etätyötä ja matkustamista eri osakilpailuihin. Yksi viikko kuukaudessa on oltava työpöydän ääressä Sveitsissä. Se onkin ainoa varjopuoli, sillä tietenkin työmatkat sinne on kustannettava itse, kuvailee Anttila toimiaan.

– Se on vastaava homma, jota ex-kollegani Timo Rautiainen hoitaa nykyään rallin MM-sarjassa (WRC). Aiemmin tein samaa hommaa yrityksen kautta, mutta nyt siirryin suoraan FIA:n työntekijäksi, selvitti 52-vuotias Anttila uutta työuraansa.

Jyväskylään hän oli tullut tukitehtäviin auttamaan FIA:n tähtikuljettaja-ohjelmaan valikoitujen australialaisen Taylor Gillin ja etelä-afrikkalaisen Max Smartin sekä Viron Romet Jurgensonin edesottamuksia ensikertalaisina vaativassa Suomen MM-rallissa.

Tällä kaudella EM-sarjassa ajetaan kahdeksan osakilpailua. Rallissa on käynnissä sukupolven vaihdos ja samalla rallin luonnetta on muutettu vastaamaan television ja muiden päätelaitteiden kautta seurattavaksi. On tärkeää, että kattojärjestössä on henkilöitä, jotka ymmärtävät lajin erityisominaisuudet. Suomessa tätä osaamista riittää. Anttilakin on nyt paljon vartijana rallin murroksessa.