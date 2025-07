Jyväskylän MM-ralli käyntiin märällä, tulevaisuuden säännöt puhuttavat – ”Mitä siitä tulee, jos täällä on vain Toyota”

Jyväskylän MM-ralli pääsi torstaina käyntiin Ruuhimäessä ajetulla ”mutteritestillä” – shake downilla. Pertti Knuuttila

Nopeimmat pohja-ajat kellottivat Toyotan japanilainen Takamoto Katsuta ja ranskalainen Sebastien Ogier, molemmat kolmannella ajokerralla.

Kolmanneksi nopein oli viidennellä vedolla Joshua McErleanin irlantilainen M-Sportin Ford Pumalla 1,2 sekuntia ”Takan” pohjista jääneenä.

Mutta oikeat rallin erikoiskokeet ovat vasta edessä. Hallitseva mestari Hyundain Thierry Neuville ei hätkähtänyt Ruuhimäen tuloksista.

– Tavoitteeni, mihin olisin tyytyväinen olisi toinen sija. Voittaja voi olla Kalle (Rovanperä), Ott (Tänak) tai Seb (Ogier), asetteli Neuville sanojaan – karistaen samalla voittopaineita kilpailijoilleen.

– Pito ei ole hyvä. Mutta päätiet ovat kosteita, niillä pito on parempi. Fokukseni ajaa tasaisesti ja jatkuvasti virheettömiä erikoiskokeita. Auton säätämisessä tänne ei ole tullut ikävä E-P:tä (Esapekka Lappia), joka vielä viime vuonna oli mestari Neuvillen tallitoveri.

– Kritiikkiä ja ihmettelyä häneltä riitti kuitenkin virtuaalisten shikaanien sijoittelulle. Saksassa ne ovat sijoitettu kyliin, mutta täällä ne ovat suoralla tiellä, keskellä ei mitään, ihmettelee belgialainen. Lisää aiheesta Juha Kankkunen Jyväskylän MM-rallin aattona: ”Silloin katsotaan, kuka on mies ja kuka on poika”

Hän ei ole kuullut Autiontien taiasta. Sen mukaan se kuljettaja, joka ajaa ensimmäisen päivän rallin ennakkotestiä tiellä, voittaa Jyväskylän. Näin on tapahtunut Ogierille, Tänakille ja Jari-Matti Latvalalle.

– No sittenhän minä olen vahvoilla, naurahti aina hyväntuulinen ja helposti lähestyttävä Neuville, joka pääsi tänä vuonna ajamaan testinsä neitseelliseen tiehen.

JYVÄSKYLÄN viime vuotinen voittaja ja rallin kahdeksankertainen mestari Ogier oli viettänyt hyvän loman jätettyään Viron väliin.

– Tavoite on podiumille, se on hyvin täällä. Kokeilin Oliverin (Solberg) asetuksia ennakkotesteissä, mutta kaikilla on hieman erilainen tyyli. Kyllä me olimme yhteydessä Oliverin kanssa ennen Viroa ja annoin hänelle vähän vinkkejä, vähätteli Ogier osuuttaan Oliverin ihmevauhtiin Tarton voitossa.

– Ensi kaudesta ei ole ollut vielä mitään puhetta. Itse asiassa nyt alkaa se aika, kun keskustelut aloitetaan. Neuvottelen itse sopimukseni, kertoi kultakäsi Ogier, joka on voittanut kuljettajien mestaruudet Citroenilla, Volkswagenilla, Fordilla sekä Toyotalla.

Viime vuonna neljänneksi ajanut Sami Pajari odottaa nyt tulokseensa parannusta.

– Hyvä fiilis jäi jo ennakkotesteistä ja nyt shaken ensimmäinen veto, nopein aika, paransi sitä vielä lisää. En kuitenkaan lähde tulos mielessä, vaan oman suorituksen kautta. Ei minulla ole ehdotonta ”voittaa kisa”-pakkoa, selvitti Toyotan kakkostiimissä ajava, 23-vuotias Pajari.

– Kyllä minulla säädöt muuttuivat vähän Oliverin suuntaan. Olen ollut aiemminkin hänen kanssaan samassa tiimissä ja tiedän, että meillä on vähän erilaiset ajotyylit, jatkoi Pajari, jonka Viron ralli meni mönkään, kun perjantaina oli hänen autonsa jarrujen pääsylinteriä painava tanko jäänyt väärin säädetyksi.

Se aiheutti, että käytännössä hän ajoi jarrut päällä, jarrut laahaten.

Kotiralliaan ajavalle Kalle Rovanperältä ovat menestyspaineet poissa. Hänen ”laiskan renkaan”-syndrooma jatkuu.

– Kyllä ”laiska” on käsitteenä edelleen voimassa. Ei ole parempi Suomen soralla. Voi vain ajaa hyvin, huikkasi Rovanperä, joka vahvisti jo Tartossa, ettei ole inttitukka vielä, vaikka se on lyhyt .

RALLIN alla on odotettu tietoja ja viimeistä sinettiä tulevaisuuden 2027 voimaan tuleville säännöille autourheilun maailman kattojärjestö FIA:lta.

– Hyundaille on kynnyskysymys tulevalle mukana ololle rallin MM-sarjassa, että voimalinja on vapaa. On epätodennäköistä, että olisimme mukana, jos voimalinja on rajoitettu 1,6 litran turbo-ahdettuun polttomoottoriin, vahvistaa Hyundai Motorsportin tekninen johtaja Francois-Xavier ”FX” Demaison, kuten tiimin päällikkö Cyril Abiteboul on jo aiemmin todennut.

Demaison toteaa insinöörinä, että myös testauksen rajoituksia tulisi purkaa jo pelkästään turvallisuuden takaamiseksi kuljettajille.

– On selvää, että erilaiset ralliympäristöt, teiden laatu edellyttäisi höllentämistä tiukkoihin testisääntöihin. Ajetaanko lumella, jäisellä asvaltilla, asvaltilla vai soralla muuttavat paljon autolta vaadittuja asetuksia. Tämä etenkin, kun rengastoimittaja vaihtuu, jatkoi ”FX”, joka on ollut menetyksien taustalla niin Peugeotilla, Volkswagenilla ja nyt sii Hyundailla.

Toyota Gazoo Racingin tallipäällikkö Jari-Matti Latvalla on selkeä kanta Hyundain vaateille.

– Jos voimalinja on vapaa, niin autojen hinnat karkaavat. Me näimme, mitä tapahtui hybridien aikakaudella. Autoista tuli liian kalliita. Ja kuitenkaan uusia merkkejä ei tullut mukaan. Jos haluamme, että uusia tulee, niiden pitää halventua ja hintakaton olla siedettävä, lataa Latvala vastapalloon aivan rallin ensimmäisen ek:n, Jyväskylän keskustassa ajettavan Harju ykkösen startin kynnyksellä.

– Emmekä me voi Hyundain lähtöön vaikuttaa, etenkin jos muita olisi tulossa mukaan. Puheissa on ollut esillä, että mahdollisesti Citroen, Skoda ja Lancia olisivat kiinnostuneita tulemaan mukaan, jos auton hinta saadaan painettua riittävän alhaiseksi, jatkaa Latvala.

SKODA Motorsportille asiantuntija apuaan antanut ja nyt etenkin virolaisen Robert Virveksen taustatiimissä Tartossa ja täällä toimiva, ralliguru Lasse Lampi pitää sääntöjen odottamista turhauttavana.

– Eihän tänne ketään uusia merkkejä saada, kun säännöt odotuttavat. Toyota on ainoa, jolla on resurssit ja suunnittelu jo käynnissä. Mutta mitä siitä tulee, jos täällä on vain Toyota, pähkäili tilannetta Lampi Tarton huoltoparkissa.

Rengaskeskusteluun on Lammella näkemys kokemuksesta.

– Kyllä pitäisi uskaltaa ajaa kovemmalla autolla. Otetta renkaaseen ei saa muuten kuin ottamalla siitä kädellä kiinni. Renkaat ovat auton alla. Nyt yritetään ajaa pehmeällä autolla ja alhaisilla rengaspaineilla. Sieltä sora lentää tuulilasille eli pehmeät ovat säädöt monilla. Kyllä se on sieltä yläkerrasta kiinni ja korvien välistä, kärjisti Lampi.

– Kyllä alle kahden paineilla pätkille lähdetään ja siellä nähdään erikoiskokeiden alussa monenlaisia tilanteita, ennen kuin renkaat lämpiävät ja paineet nousevat. Yksi syy tähän on nykyisten testiteiden lyhyys. Ajetaan lyhyttä lenkkiä eikä saada tietoa renkaista, miten se käyttäytyy pitkällä pätkällä. Etenkin se korostuu nyt, kun uusi rengastoimittaja, selvitti Lampi rengas-problematiikkaa.

Tänään torstaina ajetaan ensimmäinen, Jyväskylän kaupunkierikoiskoe. Jyväskylään on ennustettu illaksi ukkosta ja sadetta alkuillaksi. Huomenna, perjantaina ajetaan 114,52 ek-kilometriä ja ek:t 2-10.