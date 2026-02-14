Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion odotetulle puheelle osoitettiin suosiota Münchenin turvallisuuskonferenssissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rubion mukaan yhteisen historian ja kulttuurin jakavien Yhdysvaltain ja Euroopan kohtalot ovat kytkeytyneet toisiinsa. Hän sanoi, että Yhdysvallat ei halua eikä tavoittele transatlanttisen liiton loppua vaan sen elvyttämistä.

- Me haluamme Euroopan olevan vahva ja selviytyvän, Rubio vakuutti.

Hänen mukaansa Yhdysvallat haluaa vahvoja liittolaisia, koska se tekee myös Yhdysvalloista vahvemman.

Puheessaan Rubio ei maininnut kertaakaan Grönlantia ja Ukrainan tilanteesta hän puhui vasta siitä kysyttäessä.

Rubion sovittelevasta puheen tyylistä huolimatta kävi selväksi, että Yhdysvallat haluaa Euroopassa tapahtuvan ideologisen muutoksen. Rubio sanoi maahanmuuton uhkaavan Eurooppaa. Hän puhui myös ilmastokultista Euroopassa.

RUBIO korosti puheessaan monin tavoin Yhdysvaltain eurooppalaisia juuria. Hänen mukaansa Yhdysvallat ja Eurooppa ovat osa samaa läntistä sivilisaatiota, jota yhdistää muun muassa kristinusko.

Rubion mukaan kansainväliset järjestöt ovat myös uudistuksen tarpeessa. YK:lla on valtavaa potentiaalia, mutta sillä ei ole ollut käytännössä mitään roolia viime aikojen konfliktien ratkaisemisessa, Rubio arvioi.

Ulkoministerin odotettu puhe poikkesi huomattavasti varapresidentti J. D. Vancen hyökkäävästä esiintymisestä viime vuoden turvallisuuskonferenssissa. Rubio saikin puheensa päätteeksi turvallisuuskonferenssin yleisöltä pitkät suosionosoitukset.

Puheen jälkeen Rubiolta kysyttiin Yhdysvaltain näkemystä Ukrainan sodan päättämiseen. Rubio totesi työn jatkuvan, mutta muistutti, että Yhdysvallat on samalla lisännyt pakotteitaan Venäjää vastaan ja myynyt Euroopan kautta Ukrainalle tärkeää aseistusta.

- Emme ole varmoja, ovatko venäläiset vakavissaan sodan lopettamisen suhteen. He sanovat olevansa, Rubio sanoi.

SUOMEN ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion tämän aamun puhe oli hyvin transatlanttinen ja juuri sitä, mitä Euroopassa on kaivattu. Hänen mukaansa puhe oli ”ikoninen”.

- Puhe oli hyvin transatlanttinen. Mielestäni se oli juuri sitä, mitä Euroopassa ja Yhdysvalloissakin on kaivattu. Täytyy sanoa, että kun täälläkin olen paljon yhdysvaltalaisten kanssa keskustellut, niin tämä on se henki, minkä päälle halutaan rakentaa, Valtonen sanoi Münchenissä.

Aamulla Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhunut Rubio esiintyi sovittelevammin kuin Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance viime vuonna. Vance moitti Eurooppaa hyvin kovasanaisesti, kun Rubio puhui transatlanttisen yhteistyön puolesta.

Valtoselta kysyttiin, kumpaan viestiin Eurooppa voi luottaa: Rubion sovittelevampaan sävyyn vai Vancen viime vuoden puheeseen?

Valtosen mukaan Rubion ja Vancen puheissa oli lopulta sama pohjavire. Rubion viestintätapa oli erilainen, mutta Yhdysvaltain viesti oli lopulta se, että Eurooppa kantaa oman painonsa.

- Itse näen, että Nato on todella paljon vahvempi kuin se on ollut ennen.

Yle kertoi aamulla tietoihinsa nojaten, että Suomi olisi mukana Euroopassa käynnistyneessä keskustelussa, jossa Eurooppa suunnittelee oman ydinpelotteensa vahvistamista.

Valtonen kommentoi kysyttäessä, että Suomi on mukana kaikissa keskusteluissa. Viime kädessä Valtosen mukaan on kuitenkin niin, että eurooppalaisten kykyjen vahvistaminen ei ole lyhyt eikä halpa harjoitus.

- On hyvä, että tästäkin asiasta puhutaan. Meille suomalaisille tämä asia on ollut vähän tabu monista syistä, Valtonen sanoi.