28.4.2026 12:22 ・ Päivitetty: 28.4.2026 12:22

Ruotsi varoittaa matkailijoita: Polttoainepula voi vaikuttaa lomalentoihinne

Perinteinen suihkukoneiden polttoaine on öljystä jalostettua kerosiinia. Kalliimpi uusiutuva polttoaine tehdään kasviöljyistä ja eläinrasvoista.

Ruotsissa hallitus on antanut ennakkovaroituksen mahdollisesti Eurooppaa uhkaavasta lentopolttoaineen pulasta. Syinä ovat Lähi-idän tilanne ja Hormuzinsalmen tukos, jotka vaikuttavat nopeimmin juuri tämän erikoispolttoaineen tarjontaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ruotsi kehottaa kansalaisia huomioimaan tilanteen matkasuunnitelmissaan. Energiaministeri Ebba Busch kehottaa matkustajia jättämään lentoliput ostamatta, jos ei ole valmis siihen, että paluulennon ajankohtaan tulee muutoksia.

Busch kertoi varoituksesta lehdistötilaisuudessa pääministeri Ulf Kristerssonin ja Ruotsin energiaviraston kanssa. Polttoaineen saatavuus Ruotsissa on vakaa, eikä pulaa vielä ole, mutta sen riski on kohonnut, hallitus kertoo.

Nyt annettu varoitus on lievin kolmiportaisella asteikolla, ja hallitus kuvailee sitä varhaiseksi ennakkovaroitukseksi.

Uhkaava polttoainepula on jo ravistellut Euroopan lentoalaa, sillä muun muassa Saksa suurin lentoyhtiö Lufthansa on ilmoittanut noin 20 000 lennon perumisesta kesältä kannattamattomuuden vuoksi.

SUOMESSA Finnair on sanonut, ettei lentojen laajaa perumista ole näköpiirissä. Polttoaineen saatavuus Helsinki-Vantaalla on vakaa, kerrottiin Finnairilta STT:lle viime viikolla.

Finnair kertoo lentävänsä tarvittaessa valtaosan Euroopan-lennoistaan siten, että sekä meno- että paluulento lennetään Helsinki-Vantaalla tankatulla polttoaineella.

Vaikka Lähi-idän sotaan löytyisi kestävä ratkaisu ja Hormuzinsalmen liikenne pääsisi jatkumaan entiseen tapaan, kestäisi Ruotsin arvion mukaan pitkän aikaa ennen kuin polttoaineiden saatavuus palaisi normaaliksi.

Pahimmassa tapauksessa hallitus voi joutua turvautumaan polttoaineen säännöstelyyn, mutta tästä ollaan vielä kaukana, tiedotustilaisuudessa kerrottiin.

Vastaavaa uhkaa bensiinin tai dieselin pulasta tieliikenteessä ei ole havaittu, kertoo energiavirasto. Säännöstelyn tarvetta pidetään epätodennäköisenä.

