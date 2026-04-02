2.4.2026 10:59 ・ Päivitetty: 2.4.2026 12:32
Ruotsille tulossa oma droonipuolustusjärjestelmä – oppia haettu Ukrainasta
Ruotsi aikoo panostaa droonipuolustukseen sadoilla miljoonilla euroilla ja kehittää oman ohjuspuolustusjärjestelmänsä.
Asiasta kertoi tänään puolustusministeri Pål Jonson lehdistötilaisuudessa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
Ruotsi aikoo käyttää Gute II -puolustusjärjestelmäänsä 8,7 miljardia Ruotsin kruunua eli lähes 800 miljoonaa euroa.
Jonsonin mukaan yli neljä vuotta jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut meneillään olevat sodat ovat osoittaneet, kuinka tärkeää ilmapuolustuksen kehittäminen on.
- On tärkeämpää kuin koskaan investoida ilmatorjuntavalmiuksiin, Jonson sanoi SVT:n mukaan.
HANKKEESEEN osallistuu useita yrityksiä, mukaan lukien Saab sekä puolustusalan yhtiö Bae Systems Bofors.
Hankkeeseen on haettu neuvoja myös Ukrainan drooniasiantuntijoilta. Ukrainasta on tullut sodan aikana yksi maailman johtavista droonipuolustuksen asiantuntijoista. Ukrainan asiantuntijoita on äskettäin lähetetty myös Lähi-itään.
Gute II -droonipuolustusjärjestelmää on tarkoitus käyttää monin tavoin.
Droonintorjuntaohjukset voidaan esimerkiksi ampua kuorma-auton lavalta tai muilla tavoin ja taistella lähestyvää drooniparvea vastaan hyvin nopeasti, kuvaili Boforsin toimitusjohtaja Lena Gillström Aftonbladet-lehden mukaan.
Puolustusministeri Jonsonin mukaan uudella järjestelmällä voidaan suojella Ruotsin sotilaskohteita, mutta myös infrastruktuuria, kuten ydinvoimaloita, rautatieliittymiä ja kaupunkeja.
RUOTSISSA kehitteillä on SVT:n mukaan myös palvelu, jonka avulla kansalaiset voivat puhelimitse osallistua droonihavaintojen tekemiseen.
Kansalaisia osallistava palvelu olisi osa Ruotsin ilmavalvontaa. Toistaiseksi ei ole selvää, missä muodossa palvelu voitaisiin ottaa käyttöön, SVT kertoi maanantaina.
Yhtenä vaihtoehtona on pidetty Ruotsin 112-sovellusta ja rakentaa toiminto sovelluksen sisään. Toinen vaihtoehto voisi olla kokonaan oma sovellus droonihavaintoja varten.
STT/Ayla Albayrak
Juttu täydennetty kauttaaltaan klo 15.32.
