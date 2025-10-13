Ruotsin ja Latvian välisen tietoliikennekaapelin vaurioittamisessa ei epäillä tahallisuutta – tutkinta lopetettiin

Tutkinta Ruotsin ja Latvian välisen tietoliikennekaapelin vaurioittamisesta epäillystä aluksesta on lopetettu. Viranomaisen mukaan kaapeli vaurioitui Itämerellä liikkuneen aluksen ankkurista, mutta ei tarkoituksellisesti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsin syyttäjäviranomaisen syyttäjän Mats Ljungqvistin mukaan selvityksestä käy ilmi, että kaapelin rikkoutuminen johtui huonojen sääolosuhteiden, teknisten puutteiden ja epäillyn puutteellisen merenkulkuosaamisen yhdistelmästä aluksella.

Latvian ja Ruotsin välillä kulkeva merenalainen tietoliikennekaapeli vaurioitui 26. tammikuuta. Tämän jälkeen ruotsalaisviranomaiset nousivat vaurioitumiseen liitettyyn alukseen ja takavarikoivat sen.