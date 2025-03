Ruotsin poliisi tutkii epäiltyä sabotaasia Gotlannissa – kohteena vedenjakelu

Ruotsissa poliisi tutkii sunnuntaina havaittua epäiltyä sabotaasia Gotlannissa. Yksi saarella sijaitseva raakavesipumppu hajosi viikonlopun aikana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Gotlannin kunta on tänään vahvistanut saaren vedenjakelun joutuneen sabotaasin kohteeksi. Yksikönjohtaja Patrik Johansson Gotlannin kunnan vesi- ja viemärilaitokselta kertoo Aftonbladetille, että kyse on tahallisesta teosta.

- Kyseessä on ihmisen vaikutus tähän yksikköön. Se ei ole vahinko, vaan se on kytketty pois päältä ja kaapeleita on vedetty ulos, Johansson kertoo lehdelle.

Aftonbladetin lähteiden mukaan epäilty sabotaasi olisi voinut jättää koko saaren ilman vettä, jos sitä ei olisi havaittu.

Gotlannin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen päällikkö Susanne Bjergegaard-Pettersson kuitenkin sanoo paikallismedia Helagotlandille, ettei tällaista vaaraa ollut.

- Niin ei olisi käynyt. Meillä on niin paljon vedenottamoita, eivätkä kaikki ole yhteydessä toisiinsa. Mutta jos emme olisi huomanneet sitä ajoissa, vesi olisi aikanaan loppunut, Bjergegaard-Pettersson sanoi lehdelle.

Hänen mukaansa ongelma havaittiin, kun järjestelmään tuli hälytys, että yhdessä raakavesipumpuista on vika.

POLIISISTA kerrotaan uutistoimisto TT:lle, että ilmoitus viasta tuli puoli kuudelta sunnuntaina alkuillasta. Pumppu saatiin poliisin mukaan palautettua toimintaan puoli kymmeneltä illalla.

Poliisi tekee paikan päällä nyt teknistä tutkintaa. Ketään ei toistaiseksi ole otettu kiinni tapauksen vuoksi.

Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsin turvallisuuspoliisi ei ole mukana tutkinnassa, mutta on tietoinen tapauksesta.

- Voin nyt sanoa, että turvallisuuspoliisi on tietoinen siitä, että Gotlannissa eilen sattuneesta tapauksesta on tehty ilmoitus. Asia on tällä hetkellä poliisin käsittelyssä, turvallisuuspoliisin lehdistöpäällikkö Johan Wikström kertoi TT:lle.