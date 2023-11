Ruotsin Tesla-riita: Musk kieltää solmimasta työehtosopimusta

Työmarkkinariita sähköautovalmistaja Teslan ja ruotsalaisen ay-liikkeen välillä näyttää ajautuneen umpikujaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sovittelija Kurt Eriksson sanoo Dagens Industri -lehdelle, että Teslan toimitusjohtaja, miljardööri Elon Musk, on kieltänyt ruotsalaista tytäryhtiötä solmimasta työehtosopimusta.

- Heillä ei ole lupaa solmia sopimusta. Se on Elon Muskin käsky. Ruotsalaisella yhtiöllä ei ole minkäänlaista liikkumatilaa, Eriksson sanoo lehdelle.

IF Metall -liiton lakko alkoi Teslan korjaamoilla 27. lokakuuta, ja useat muut liitot ovat lähteneet mukaan vaatimaan työehtosopimusta Teslan korjaamoiden työntekijöille. Lakko on laajentunut muun muassa satamiin, jossa ahtaajat kieltäytyvät käsittelemästä Tesloja.

Osapuolet tapasivat 6. marraskuuta, mutta neuvotteluissa ei syntynyt mitään liikettä. Eriksson kertoo olleensa tämän viikon tiistaina yhteydessä Teslan edustajiin, mutta yhteydenpito ei tuottanut mitään tuloksia.

- Ei ollut oikein mitään mistä keskustella, koska Teslan viesti on, että he eivät saa allekirjoittaa työehtosopimusta ja IF Metall sanoo, että heidän on saatava työehtosopimus, Eriksson sanoo lehdelle.

Tukilakot jatkavat samalla laajentumistaan. Sähköalan liitto Elektrikerna ilmoitti tiistaina, että heidän tukitoimensa laajenevat koskemaan myös sähkön jakelua ja tuotantoa Teslan latausasemille.

Tukitoimiin ovat ryhtyneet myös kiinteistöalan, postinkantajien, maalareiden, rakennusalan ja muusikoiden liitot. Kaikki tukilakot koskevat pelkästään Teslaa ja yhtiön valmistamia autoja.

Uutista päivitetty klo 8.59