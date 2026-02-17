Ulkomaat
Ruotsin tiedustelu: Venäjä ottaa lisää riskejä uhittelussaan Pohjolassa
Ruotsin turvallisuustilanne heikkeni viime vuonna, ja Venäjän maalle muodostama uhka kasvaa vuoteen 2030 asti.
Näin arvioi Ruotsin sotilastiedustelupalvelu Must tänään julkaistussa vuosikatsauksessaan.
Mustin mukaan Venäjä on lisännyt hybridiuhkiaan Ruotsin ympärillä ja maa ottaa aiempaa suurempia riskejä hybridisodankäynnissään.
Esimerkkeinä mainitaan sabotaasi ja ilmatilaloukkaukset hävittäjillä ja drooneilla.
Mustin johtajan Thomas Nilssonin mukaan Venäjän hybridisodankäynnin tavoitteena on heikentää ja hajottaa länttä.
Hän arvelee Venäjän jatkavan toimintaansa riippumatta siitä, miten Ukrainan sodassa lopulta käy.
Mustin katsauksen mukaan Venäjä on vahvistamassa käytössään olevia resursseja Itämeren alueella, joka on maalle strategisesti tärkeä.
