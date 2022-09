Ruotsin vaalitulos yhä epäselvä – Antton Rönnholm katsoo maltillisen kokoomuksen menettäneen ääniä ryhdyttyään peesaamaan ruotsidemokraatteja

– En tiedä, vastaa Antton Rönnholm. Johannes Ijäs Demokraatti

Ja kysymys kuului, voittaako vasemmisto- vai oikeistoblokki Ruotsin vaalit.

Tämänhetkisen laskennan mukaan oikeistoblokki saisi yhden paikan valtiopäivillä enemmän ja valta saattaisi olla vaihtumassa. Lopullinen selvyys saataneen vasta keskiviikkona tai torstaina, kun ulkomailla annetut ennakkoäänetkin on laskettu.

– Todella tiukkaa on, SDP:n puoluesihteeri Rönnholm sanoo ja kehuu puolueena ylivoimaisesti eniten kannatusta saaneiden sosialidemokraattien vaalityötä.

– Tukholmassa demarit menivät todella paljon eteenpäin ja muutenkin he tekivät tosi hyvän vaalityön. Kun kaksi kautta hallinnut pääministeripuolue sosialidemokraatit kasvattaa kannatustaan, kyseessä on valtava työvoitto. Se on tosi inspiroivaa, Rönnholm toteaa.

Ruotsissa kampanjoidaan paljon ihmisten oville koputtaen. Myös sisarpuolue SDP Suomesta lähetti ovellekoputtelijoita mukaan Ruotsin vaalityöhön.

Koska Suomessakin käydään pian eduskuntavaalit, puoluesihteerinä Rönnholm on voinut tarkkailla läheltä, mikä toimii Ruotsissa.

Hän painottaa, että vaalit ovat pitkälti jalkatyötä.

– Ihmisiä täytyy kohdata, heidän kanssaan täytyy puhua ja ottaa vastaan sekä ruusut että risut. Luulen, että myös meidän koputtelijat ovat olleet tosi inspiroituneita. Ihmisten kohtaaminen ja kontaktien etsiminen on kovaa työtä. Ei ole kyse vain rahasta, kampanjasta tai teemoista vaan se voittaa, kenellä on läsnäolo ihmisten kanssa. Tämän tästä voi Suomeen ottaa opiksi.

SDP:n puoluesihteeri osallistui Ruotsissa myös sosialidemokraattien vaalivalvojaisiin.

RÖNNHOLM EI lähde spekuloimaan vielä tässä vaiheessa, millainen hallituskoalitio Ruotsiin syntyy tai kuinka vaikeaa sen synnyttäminen on.

– Aina kun on kyse näin pienistä marginaaleista, siinä on omat selkeät haasteensa, vaikkei tällainen tilanne ole historiallisesti täysin poikkeuksellista. Kaikki puolueet ovat nyt odottavalla kannalla.

”Se on sitten itselleni aika uudentyyppistä liberalismia.”

Rönnholm toteaa, että Suomen ja Ruotsin yhteistyö on toiminut erittäin hyvin pitkään ja myös viime vuosina. Esimerkiksi Nato-jäsenyyttä on viety yhdessä toimin eteenpäin.

– Toivon, tuleepa millainen hallitus tahansa, ettei yhteistyöhön tulisi radikaalia epäjatkuvuutta, Rönnholm sanoo pohtiessaan esimerkiksi sitä, millaisia tavoitteita porvariblokin ruotsidemokraateilla saattaisi olla.

– Käsittääkseni ulkopolitiikkaan ei kuitenkaan tulisi ensikädessä muutosta, mutta radikaalit oikeistovoimat ovat toki arvaamattomia.

Joka tapauksessa Nato-jäsenyyden suhteen ruotsidemokraatit kannattivat jäsenyyden hakemista, jos Suomikin hakisi kuten kävi.

Pääministeripuoluetta ruotsidemokraateista ei tule, sillä muut oikeistoblokin puolueet eivät sitä hyväksyisi.

Puolue teki historiallisen hyvän tuloksen nousemalla porvariblokin suurimmaksi ohi maltillisen kokoomuksen eli moderaattien.

– Varmaan historioitsijat analysoivat, onko se maltillisen kokoomuksen ja muidenkin blokin puolueiden osalta heidän itse aiheuttamansa tulos, koska ne lähtivät peesaamaan heitä ja kutsuivat heidät osaksi koalitiotaan, Rönnholm pohtii.

– Euroopassa on lukuisia esimerkkejä viime vuosilta, että kun perinteinen konservatiivipuolue lähtee apinoimaan oikeistopopulistien politiikkaa, ihmiset kuitenkin valitsevat sen kaikista populistisemman vaihtoehdon ja perinteinen porvaripuolue voi marginalisoitua. On myös mielenkiintoista, että esimerkiksi liberaalit, jotka valvojaisissaan heiluttelevat pride-lippuja, ovat kuitenkin valmiita yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Se on sitten itselleni aika uudentyyppistä liberalismia.

Sosialidemokraatit saivat Ruotsin vaaleissa noin 30,5 prosentin kannatuksen, ruotsidemokraatit noin 20,5 prosentin ja kolmanneksi jäänyt maltillinen kokoomus noin 19 prosenttia äänistä. Ääntenlasku on yhä kesken.