Ruotsin vakoilija-epäillystä uutta tietoa: oli armeijan leivissä

Ruotsissa vakoilusta epäilty ja kiinniotettu mies on työskennellyt aiemmin maan asevoimille, vahvistaa puolustusvoimien viestintä uutistoimisto TT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kolmikymppinen mies otettiin kiinni sunnuntaina Tukholmassa vakoilusta epäiltynä. Tiedossa ei ole, kenen laskuun miehen epäillään vakoilua tehneen.

Ruotsin viranomaiset eivät ole kertoneet, missä tehtävissä tai milloin mies työskenteli maanpuolustuksessa.

Epäiltyjen rikosten kerrotaan tapahtuneen Tukholman läänissä vuoden 2022 alusta tämän vuoden alkuun, eli kiinniottoon asti.

TIEDUSTELU– ja vakoiluskandaaleja paljastuu Ruotsissa varsin usein, mutta lähes yhtä usein niiden tutkinnat päättyvät tuloksettomina.

Esimerkiksi vuonna 2023 Tukholmassa viranomaiset pidättivät näyttävällä ratsialla asevoimien nimekkään, suomalaissukuisen tiedustelu-upseerin, joka oli opiskellut Venäjällä sotilasakatemiassa. Häntä ja valtion signaalitiedustelussa työskennellyttä puolisoaan epäiltiin vakoilusta Venäjän hyväksi. Molemmat kiistivät rikosepäilyt.