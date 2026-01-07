Ulkomaat
7.1.2026 12:30 ・ Päivitetty: 7.1.2026 12:30
Ruotsin vakoilija-epäillystä uutta tietoa: oli armeijan leivissä
Ruotsissa vakoilusta epäilty ja kiinniotettu mies on työskennellyt aiemmin maan asevoimille, vahvistaa puolustusvoimien viestintä uutistoimisto TT:lle.
Kolmikymppinen mies otettiin kiinni sunnuntaina Tukholmassa vakoilusta epäiltynä. Tiedossa ei ole, kenen laskuun miehen epäillään vakoilua tehneen.
Ruotsin viranomaiset eivät ole kertoneet, missä tehtävissä tai milloin mies työskenteli maanpuolustuksessa.
Epäiltyjen rikosten kerrotaan tapahtuneen Tukholman läänissä vuoden 2022 alusta tämän vuoden alkuun, eli kiinniottoon asti.
TIEDUSTELU– ja vakoiluskandaaleja paljastuu Ruotsissa varsin usein, mutta lähes yhtä usein niiden tutkinnat päättyvät tuloksettomina.
Esimerkiksi vuonna 2023 Tukholmassa viranomaiset pidättivät näyttävällä ratsialla asevoimien nimekkään, suomalaissukuisen tiedustelu-upseerin, joka oli opiskellut Venäjällä sotilasakatemiassa. Häntä ja valtion signaalitiedustelussa työskennellyttä puolisoaan epäiltiin vakoilusta Venäjän hyväksi. Molemmat kiistivät rikosepäilyt.
Liki vuoden tutkintaprosessin jälkeen, syksyllä 2024 mies vapautui kaikista epäilyistä. Puolison rikostutkinta jatkui kuitenkin vielä syksyllä 2025.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Ulkomaat
20.10.2023 08:20
Tiedusteluskandaali järkyttää Ruotsia: upseeri ja signaaliasiantuntija vangittiin raskaista rikosepäilyistä