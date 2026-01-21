Rutte vetoaa Nato-maihin: Äkkiä lisää rautaa Ukrainaan

Naton pääsihteeri Mark Rutte patistaa jäsenmaita lisäämään tukeaan Ukrainalle: etenkin maan siviili-infraa rikkovien Venäjän ilmaiskujen torjunnassa tarvitaan nyt koko ajan uutta kalustoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tervehdyksessään tänään alkaneelle Nato-maiden asevoimien komentajien kokoukselle Rutte pyysi komentajia vaikuttamaan maidensa poliittisiin johtajiin, jotta Ukrainalle saataisiin lisää tukea.

- Tutkikaa tarkkaan varastojanne ja katsokaa, mitä muuta voisitte vielä antaa Ukrainalle, Rutte sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainassa on tarvetta ennen muuta ilmatorjuntakalustolle.

Nato-maiden asevoimien komentajien kokous Brysselissä kestää kaksi päivää.

Rutte ei puheenvuorossaan maininnut sanallakaan Grönlantia, mutta totesi, että maailmassa eletään tällä hetkellä vaarallisia ja arvaamattomia aikoja. Rutten mukaan Venäjä testaa Nato-maita muun muassa ilmatilaloukkauksilla, kyberhyökkäyksillä ja sabotaasilla.

- Eikä kyse ole vain Venäjästä. Kiina, Iran ja Pohjois-Korea tukevat Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan. Nämä maat valmistautuvat pitkäaikaiseen vastakkainasetteluun kanssamme, Rutte sanoi.

MYÖSKÄÄN NATON sotilaskomitean puheenjohtaja Giuseppe Cavo Dragone ei kokouksen avajaissanoissaan maininnut Grönlantia, mutta korosti yhtenäisyyden merkitystä sotilasliitolle.

Dragonen mukaan maailman turvallisuustilanne on tällä hetkellä äärimmäisen vaativa.

- Yhteenkuuluvuus on tämän ryhmän tärkein ominaisuus. Meillä on eroavaisuuksia, se on normaalia demokraattisten maiden liittoutumassa, mutta nämä eroavaisuudet voivat tehdä ja tekevät meistä parempia, Dragone sanoi.