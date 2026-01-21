Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.1.2026 09:20 ・ Päivitetty: 21.1.2026 09:20

Rutte vetoaa Nato-maihin: Äkkiä lisää rautaa Ukrainaan

LEHTIKUVA / AFP
Harkovassa kunnan työntekijät ripustivat 10. tammikuusta päätien varrelle lisää droonisuojaverkkoja.

Naton pääsihteeri Mark Rutte patistaa jäsenmaita lisäämään tukeaan Ukrainalle: etenkin maan siviili-infraa rikkovien Venäjän ilmaiskujen torjunnassa tarvitaan nyt koko ajan uutta kalustoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tervehdyksessään tänään alkaneelle Nato-maiden asevoimien komentajien kokoukselle Rutte pyysi komentajia vaikuttamaan maidensa poliittisiin johtajiin, jotta Ukrainalle saataisiin lisää tukea.

- Tutkikaa tarkkaan varastojanne ja katsokaa, mitä muuta voisitte vielä antaa Ukrainalle, Rutte sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainassa on tarvetta ennen muuta ilmatorjuntakalustolle.

Nato-maiden asevoimien komentajien kokous Brysselissä kestää kaksi päivää.

Rutte ei puheenvuorossaan maininnut sanallakaan Grönlantia, mutta totesi, että maailmassa eletään tällä hetkellä vaarallisia ja arvaamattomia aikoja. Rutten mukaan Venäjä testaa Nato-maita muun muassa ilmatilaloukkauksilla, kyberhyökkäyksillä ja sabotaasilla.

- Eikä kyse ole vain Venäjästä. Kiina, Iran ja Pohjois-Korea tukevat Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan. Nämä maat valmistautuvat pitkäaikaiseen vastakkainasetteluun kanssamme, Rutte sanoi.

MYÖSKÄÄN NATON sotilaskomitean puheenjohtaja Giuseppe Cavo Dragone ei kokouksen avajaissanoissaan maininnut Grönlantia, mutta korosti yhtenäisyyden merkitystä sotilasliitolle.

Dragonen mukaan maailman turvallisuustilanne on tällä hetkellä äärimmäisen vaativa.

- Yhteenkuuluvuus on tämän ryhmän tärkein ominaisuus. Meillä on eroavaisuuksia, se on normaalia demokraattisten maiden liittoutumassa, mutta nämä eroavaisuudet voivat tehdä ja tekevät meistä parempia, Dragone sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU