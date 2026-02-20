Politiikka
20.2.2026 12:38 ・ Päivitetty: 20.2.2026 12:38
Rydman nimitettiin ministeriksi
Perussuomalaisten Wille Rydman nimitettiin perjantaina uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi. Samalla väistyvä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) vapautettiin tehtävästä.
Presidentti Alexander Stubb nimitti Rydmanin ministeriksi presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa.
Rydman ei vannonut virkavalaa, koska hän on toiminut istuvan hallituksen ministerinä jo aiemmin.
RYDMAN toimi elinkeinoministerinä viime kesään saakka. Elinkeinoministeriksi Rydman nousi kesällä 2023 sen jälkeen, kun Vilhelm Junnila (ps.) oli joutunut eroamaan hoidettuaan tehtävää vain lyhyen aikaa.
Juuso kertoi noin viikko sitten eroavansa tehtävästään ja jäävänsä sairauslomalle. Tuossa yhteydessä hän sanoi, että työ on ollut todella raskasta.

