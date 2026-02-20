Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.2.2026 12:38 ・ Päivitetty: 20.2.2026 12:38

Rydman nimitettiin ministeriksi

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Wille Rydmania (ps.) onnitellaan sosiaali- ja terveysministeriksi nimityksestä eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 20. helmikuuta.

Perussuomalaisten Wille Rydman nimitettiin perjantaina uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi. Samalla väistyvä sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) vapautettiin tehtävästä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Alexander Stubb nimitti Rydmanin ministeriksi presidentin esittelyssä Valtioneuvoston linnassa.

Rydman ei vannonut virkavalaa, koska hän on toiminut istuvan hallituksen ministerinä jo aiemmin.

RYDMAN toimi elinkeinoministerinä viime kesään saakka. Elinkeinoministeriksi Rydman nousi kesällä 2023 sen jälkeen, kun Vilhelm Junnila (ps.) oli joutunut eroamaan hoidettuaan tehtävää vain lyhyen aikaa.

Juuso kertoi noin viikko sitten eroavansa tehtävästään ja jäävänsä sairauslomalle. Tuossa yhteydessä hän sanoi, että työ on ollut todella raskasta.

