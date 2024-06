Rydman-välikysymys käsitellään eduskunnassa jo torstaina – näin Halla-aho perustelee päätöstä

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättivät tänään hallitukselle välikysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallituksen olisi vastattava siihen keskiviikkoon 3. heinäkuuta mennessä.

Välikysymystä aletaan käsitellä eduskunnassa nopeasti, sillä keskustelu käydään eduskunnassa jo torstaina juhannusaatonaattona. Äänestykset ovat viikonlopun jälkeen maanantaina.

Asiasta kertoo Demokraatille eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.).

– Välikysymyskeskustelu käydään torstaina tällä viikolla kello 12 alkaen.

Se tulee aika nopeasti, minkä takia?

– Meillä ei varsinaista estettä ole pitää täysistuntoa torstaina. Istuntovaraus oli toki aiemmin jo kertaalleen peruutettu, mutta se tehtiin ajankohtana, jolloin ei ollut tietoa välikysymyksestä. Ja ensi viikolla on taas sitten erilaisia aikataulupaineita sekä pääministerin että välikysymyksen aiheena olevan ministeri Rydmanin matkojen suhteen. Tietysti välikysymykseen vastaaminen ajaa kaiken muun edelle, mutta oma näkemykseni ja puhemiesneuvoston näkemys oli se, että ei ole syytä pyrkiä tietenkään ehdoin tahdoin rakentamaan aikataulukonflikteja kenenkään kanssa.

Tekikö puhemiesneuvosto yksimielisesti tämän ajankohtapäätöksen?

– Päätös on senkaltainen, että puhemies päättää sen yksin. Mutta kävimme konsultoivan keskustelun, jossa esitettiin kumpaankin suuntaan argumentteja. Ne noudattivat aika lailla hallitusryhmien ja oppositioryhmien välisiä rajoja.

Mitä ne “kummatkin suunnat” käytännössä olivat? Mikä oli hallitusryhmien ja mikä oli oppositioryhmien suunta tai näkemys ajankohdasta?

– Hallitusryhmissä painotettiin sitä, että on tärkeää, että pääministeri Orpo (kok.), jolle kysymys on ennen kaikkea esitetty ja ministeri Rydman, jota kysymys koskee, ovat paikalla vastaamassa välikysymyksessä esitettyihin kysymyksiin. Opposition puolelta korostettiin sitten sitä, että torstain istuntovaraus on jo kertaalleen peruttu ja tämä aiheuttaa sitten matkalippujen peruutuksia tai muuta, mutta itse en nyt pidä tätä kuitenkaan kovin relevanttina näkökohtana.

Oliko mitään muita syitä kuin nämä matkaliput tai muut, että oppositio olisi halunnut sitä viivyttää sitten pidempään?

– Sitä pitää kysyä heiltä, että onko heillä muita syitä haluta, käyttääkseni toimittajan sananvalintaa, viivyttää asiaa. On ehkä ymmärrettävää, että hallituspuolueissa käsitellään asia pikemminkin nopeasti kuin hitaasti. Toisaalta voisi ajatella, että opposition puolella on päinvastaista halua, mutta tämä on pelkkää spekulointia.

Uutiseen lisätty kello 15.21 tieto äänestysajankohdasta.