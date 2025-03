Rydmanilta todellinen yllätyslausunto vaalitentissä – ”Uutinen tuli vielä tähän loppuun”

Talk Helsinki -tapahtumassa Auto 25 & Mobility -näyttelyn lavalla Messukeskuksessa kuultiin tänään liikenneteemainen vaalitentti. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustelemassa olivat poliitikoista Atte Harjanne (vihr.), Jouni Ovaska (kesk.), Nasima Razmyar (sd.), Wille Rydman (ps.) ja Daniel Sazonov (kok.).

Teemoina olivat muun muassa Helsingin ydinkeskustan liikenne, joukkoliikenne sekä parkkeeraukseen liittyvät ongelmat.

Tentin loppupuolella Wille Rydmanin ja Jouni Ovaskan välisessä sananvaihdossa kuultiin elinkeinoministeri Rydmanilta yllättävä lausunto.

Rydman pohti puheenvuorossaan, tiestön kunnostusta ja rahojen menoa.

– Yhtenä merkittävänä tekijänä itse asiassa tämän hetken hankkeissa on niin sanottu military mobility (sotilaallinen liikkuvuus). Siinä tullaan juuri siihen kysymykseen, että meidän on valitettavasti nyt alettava ajatella vähän sitäkin, että jos on tosi kyseessä, miten ne kaikista keskeisimmät väylät, joiden kautta meille tulee tiukassa tilanteessa apua, kestävät ja millaisessa kunnossa ne ovat. Tämä on sellainen ulottuvuus, joka tähän teiden kunnossapitoon on tullut uutena, erittäin tärkeänä, mutta vähän synkkänä ja valitettavana asiana, Rydman sanoi.

Jouni Ovaska puuttui tässä välissä keskusteluun.

– Kannattaisiko hylätä vaikka se Turun tunnin juna -hanke ja siirtää nekin rahat vaikka military mobilityyn? hän kysyi.

”Mitään ei tapahdu.”

-Eihän siihen Turun tunnin junaan oikeasti ole mitään rahaa tulossa, vaikka keskusta niin kovasti tuntuu kuvittelevan, Rydman vastasi.

– Siellä se lukee teillä edelleen, Ovaska sanoi, viitaten kenties Orpon hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että ”valtio toteuttaa Turun tunnin juna -hankkeen, joka käsittää Espoo-Salo-oikoradan rakentamisen ja Salo-Kupittaa-yhteysvälin parantamisen. Rakentaminen käynnistyy Espoo-Lohja ja Salo-Kupittaa-yhteysväleillä. Rakentamisvaihetta varten valtio varautuu osana investointiohjelmaa pääomittamaan rahoitusta kokoavaa yhtiötä, jonka osakkaina voivat valtion lisäksi olla kunnat.”

– Lukee lukee mutta mitään ei tapahdu, Rydman jatkoi.

– Uutinen tuli vielä tähän loppuun, Ovaska päätti keskustelun.

Turun tunnin juna -hanke tiedetään tärkeäksi etenkin pääministeri Petteri Orpolle (kok.).

Demokraatti ei ole ainakaan toistaiseksi tavoittanut Wille Rydmania kommentoimaan, mitä hän tarkoitti puheillaan ja viittasiko hän esimerkiksi kuntien nihkeyteen Länsiradan eli Turun tunnin juna -hankkeen rahoittamisessa.

Vaalikeskustelun striimasi suorana Ilta-Sanomat.