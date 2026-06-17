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Politiikka

17.6.2026 12:29 ・ Päivitetty: 17.6.2026 12:31

Rydmanin kiistellyt linjaukset esiteltiin jo järjestöille – näin kommentoi pääministeri Orpo

LEHTIKUVA / JADE SILPO
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) eduskunnassa 17. kesäkuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) joutui keskiviikon EU-tiedotustilaisuudessaan kommentoimaan Sofia Virran (vihr.) poissaoloja ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) järjestölinjauksia.

Simo Alastalo

Demokraatti

Varsinainen mediatapaamisen syy oli huomenna alkava EU-huippukokous.

Ministeri Rydman linjasi alkuviikosta leikkaavansa sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävää STEA-avustusta siten, että avustusten tulkittiin päättyvän muun muassa keskus- ja kattojärjestöiltä sekä järjestöiltä, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis-​ tai neuvontatyöhön.

Linjausta on tänään esitelty järjestöille.

– On esitelty mutta tulemme hallituksen piirissä käsittelemään ne kriteerit, Orpo totesi keskiviikkona medialle.

Pääministeriltä kysyttiin venyykö asian käsittely hallituksessa syksyn budjettiriiheen saakka.

– En ole sitä ajatellut niin pitkälle. Tulemme joka tapauksessa käymään ne läpi.

Orpo ei täsmentänyt milloin aiheesta hallituksen sisällä kootusti keskustellaan.

MYÖS vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran julkisuudessa puhuttanut osallistuminen Nelosen Erikoisjoukot-ohjelmaan kirvoitti medialta kysymyksiä. Virta ei ilmoittanut olevansa poissa eduskuntatyöstä tosi-tv-ohjelman vuoksi.

Orpo tähdensi, että kyseessä on eduskunnalle kuuluva asia.

– Toivon, että (puhemies) Halla-ahon johdolla tämä asia nyt käsitellään ja niin varmaan tullaan tekemäänkin eduskuntaryhmien ja eduskunnan johdon kanssa.

– Olen sanonut tämän aikaisemminkin. Oli sitten kansanedustaja tai ministeri niin työt pitää hoitaa. Vapaa-ajallaan voi sitten tehdä kaikenlaista. Tämä on oma lähtökohtani ja minusta olisi oikein toimia näin, Orpo sanoi.

Hän toivoi eduskunnan luovan asiaan pelisäännöt jatkoa ajatellen.

– Se olisi myös kansanedustajien etu, että olisi jonkin näköiset yhteiset ohjeet siitä, että miten toimia. Viime kädessä edustaja vastaa äänestäjilleen.

PÄÄMINISTERI kommentoi myös tasavallan presidentin Alexander Stubbin lausuntoa Kultaranta-keskusteluissa, jossa presidentti katsoi, että Euroopan tulisi avata neuvotteluyhteys Venäjän suuntaan kahden kuukauden kuluessa.

– Sitä kahta kuukautta pitää kysyä häneltä itseltään, Orpo sanoi ja
sanoi itse toivovansa neuvottelujen käynnistymistä mahdollisimman pian.

Ukrainan vahvistuminen samaan aikaan Venäjän heikentymisen kanssa korostaa Orpon mukaan pikaisten neuvotteluyhteyksien merkitystä.

– Ilman neuvotteluyhteyttä on vaikea neuvotella rauhasta. Kun samaan aikaan olemme sitä mieltä, että Euroopan pitäisi olla mukana niissä neuvotteluissa, niin ymmärrän tästä tämän lähitulevaisuuden tavoitteen, Orpo sanoi.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä käsitellään torstaina ja perjantaina muun muassa Lähi-idän tilannetta, Ukrainan tukemista ja EU:n tulevaa budjettia.

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